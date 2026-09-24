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JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка

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JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 1
JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 2
JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 3
JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 4
JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
Paranormal Musicality
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 1
  • JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 2
  • JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 3
  • JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 4
  • JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197797576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
Paranormal Musicality
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Dolphin, Prelude Marin, Egerie, Shine, Key Games, Playjoy, Forest, Melo Walk, Woods on Fire, Echoes, Spring Emotion, Yokai, Sun Stone, Ballade Oiseau, Cellar Door
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка

В своем первом фортепианном альбоме Paranormal Musicality музыкант посвящает себя свободным, тонким и амбициозным формам фортепианной импровизации. 18 фортепианных произведений полны образов мира, в котором пульсирует и дышит природа. В них использовано все, что Дункель – ключевая фигура в электронной музыке как в своей сольной карьере, так и в составе французского эмбиент-поп-дуэта Air – когда-либо писал и любил. Проект – дань уважения фортепиано – инструменту, который сопровождал его каждый день с детства; это уход в неизведанные сферы.

Отзывы о товаре JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197797576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
Paranormal Musicality
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Dolphin, Prelude Marin, Egerie, Shine, Key Games, Playjoy, Forest, Melo Walk, Woods on Fire, Echoes, Spring Emotion, Yokai, Sun Stone, Ballade Oiseau, Cellar Door
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В своем первом фортепианном альбоме Paranormal Musicality музыкант посвящает себя свободным, тонким и амбициозным формам фортепианной импровизации. 18 фортепианных произведений полны образов мира, в котором пульсирует и дышит природа. В них использовано все, что Дункель – ключевая фигура в электронной музыке как в своей сольной карьере, так и в составе французского эмбиент-поп-дуэта Air – когда-либо писал и любил. Проект – дань уважения фортепиано – инструменту, который сопровождал его каждый день с детства; это уход в неизведанные сферы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


JB Dunckel - Paranormal Musicality (5054197797576) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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