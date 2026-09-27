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Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка

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Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 1
Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 2
Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 1
  • Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 2
  • Fancy - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111031036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Bolero (Hold Me In Your Arms Again) (12" Version), Lady Of Ice (12" Version), Flames Of Love (Extended), China Blue (Blue Remix), Slice Me Nice (12" Version), Chinese Eyes (12" Version), Fools Cry (Extended), Get Lost Tonight (Maxi Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bolero (Hold Me In Your Arms Again) (12" Version), Lady Of Ice (12" Version), Flames Of Love (Extended), China Blue (Blue Remix), Slice Me Nice (12" Version), Chinese Eyes (12" Version), Fools Cry (Extended), Get Lost Tonight (Maxi Version)

Отзывы о товаре Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111031036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Bolero (Hold Me In Your Arms Again) (12" Version), Lady Of Ice (12" Version), Flames Of Love (Extended), China Blue (Blue Remix), Slice Me Nice (12" Version), Chinese Eyes (12" Version), Fools Cry (Extended), Get Lost Tonight (Maxi Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bolero (Hold Me In Your Arms Again) (12" Version), Lady Of Ice (12" Version), Flames Of Love (Extended), China Blue (Blue Remix), Slice Me Nice (12" Version), Chinese Eyes (12" Version), Fools Cry (Extended), Get Lost Tonight (Maxi Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fancy - Greatest Hits & Remixes (0194111031036) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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