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Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм

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Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 1
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 2
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 3
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 4
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 5
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 6
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 7
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 8
Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
да
Скорость вращения
3700 об/мин
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 1
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 2
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 3
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 4
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 5
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 6
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 7
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 8
  • Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм
12 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
DSS610Z
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, параллельный упор, шестигранный ключ, коробка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х25
Вес, кг.
3.2

Описание товара Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм

Дисковая пила Makita DSS610Z – это профессиональное решение для работы с деревом. Она оснащена электрическим двигателем мощностью 360 Вт, обеспечивающим скорость вращения 3700 об/мин. Глубина пропила составляет 57 мм при угле наклона 50 градусов. Безопасность и удобство использования обеспечивается благодаря светодиодному фонарю для освещения рабочей зоны, встроенному адаптеру для пылесоса и нескользящей направляющей ручке. Система торможения двигателя и блокировка шпинделя гарантируют высокий уровень безопасности во время эксплуатации. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для ваших нужд. В комплект поставки входят параллельный упор, шестигранный ключ и пильный диск. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
DSS610Z
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, параллельный упор, шестигранный ключ, коробка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Makita DSS610Z – это профессиональное решение для работы с деревом. Она оснащена электрическим двигателем мощностью 360 Вт, обеспечивающим скорость вращения 3700 об/мин. Глубина пропила составляет 57 мм при угле наклона 50 градусов. Безопасность и удобство использования обеспечивается благодаря светодиодному фонарю для освещения рабочей зоны, встроенному адаптеру для пылесоса и нескользящей направляющей ручке. Система торможения двигателя и блокировка шпинделя гарантируют высокий уровень безопасности во время эксплуатации. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для ваших нужд. В комплект поставки входят параллельный упор, шестигранный ключ и пильный диск. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная(дисковая) Makita DSS610Z (ручная) D диска.:165мм – стоимость товара 12890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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