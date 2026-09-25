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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion

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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 1
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 2
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 3
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 4
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 5
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 6
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 7
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 8
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 9
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 10
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 11
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 12
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 13
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 14
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 15
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 16
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 17
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 18
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4200
Емкость аккумулятора
4000
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 1
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 2
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 3
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 4
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 5
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 6
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 7
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 8
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 9
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 10
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 11
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 12
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 13
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 14
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 15
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 16
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 17
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 18
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion
13 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип пилы
дисковая
Модель
CCS-165
Лазерный маркер
да
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х20
Вес, кг.
4.63

Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion

Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion



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Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип пилы
дисковая
Модель
CCS-165
Лазерный маркер
да
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
50
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 18В Li-Ion - стоимость товара 13220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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