Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2
Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 относится к классу рефракторов – телескопов, оптическая схема которых построена на основе собирающих свет линз. Телескоп имеет простую и надежную конструкцию, небольшие размеры, малый вес и высокую мобильность, за счет чего может использоваться как в городских условиях, так и при выездах на природу. Прибор подходит и начинающим, и опытным пользователям, не требует наличия специальных навыков для начала работы. Основная особенность Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 – всегда четкая, контрастная и яркая картинка, которая достигается при помощи ахроматического объектива, устраняющего все хроматические аберрации. Оптических возможностей телескопа будет достаточно для изучения одинарных и двойных звезд, лунных гор и кратеров (размером 3-4 км), поясов Сатурна и Юпитера, астероидов, комет, туманностей и т.д.
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