Top.Mail.Ru
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 6
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 7
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 8
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 9
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 6
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 7
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 8
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 9
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249776
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х30х26
Вес, кг.
6

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA

Компактный катадиоптрик Sky-Watcher BK MAK127SP OTA станет прекрасным подарком и для любителей смотреть на Луну с балкона, и для тех, кто предпочитает наблюдать объекты дальнего космоса вдали от городских огней. С помощью этой трубы можно увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, планетарные и диффузные туманности, шаровые и рассеянные звездные скопления, например Плеяды, галактики и многое другое. Труба очень небольшая и легкая, так что ее можно брать с собой куда угодно. Труба собрана по схеме Максутова-Кассегрена, благодаря чему аберрации практически отсутствуют. Изображение получается четким, резким и контрастным. Максимальное полезное увеличение прибора составляет 254x. Оптическая труба поставляется без монтировки, однако ее можно установить на фотоштатив – на корпусе есть стандартное крепежное гнездо. Кроме того, труба совместима с любыми монтировками с креплением «ласточкин хвост».

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
254х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный катадиоптрик Sky-Watcher BK MAK127SP OTA станет прекрасным подарком и для любителей смотреть на Луну с балкона, и для тех, кто предпочитает наблюдать объекты дальнего космоса вдали от городских огней. С помощью этой трубы можно увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, планетарные и диффузные туманности, шаровые и рассеянные звездные скопления, например Плеяды, галактики и многое другое. Труба очень небольшая и легкая, так что ее можно брать с собой куда угодно. Труба собрана по схеме Максутова-Кассегрена, благодаря чему аберрации практически отсутствуют. Изображение получается четким, резким и контрастным. Максимальное полезное увеличение прибора составляет 254x. Оптическая труба поставляется без монтировки, однако ее можно установить на фотоштатив – на корпусе есть стандартное крепежное гнездо. Кроме того, труба совместима с любыми монтировками с креплением «ласточкин хвост».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...