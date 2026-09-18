Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA
Компактный катадиоптрик Sky-Watcher BK MAK127SP OTA станет прекрасным подарком и для любителей смотреть на Луну с балкона, и для тех, кто предпочитает наблюдать объекты дальнего космоса вдали от городских огней. С помощью этой трубы можно увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, планетарные и диффузные туманности, шаровые и рассеянные звездные скопления, например Плеяды, галактики и многое другое. Труба очень небольшая и легкая, так что ее можно брать с собой куда угодно. Труба собрана по схеме Максутова-Кассегрена, благодаря чему аберрации практически отсутствуют. Изображение получается четким, резким и контрастным. Максимальное полезное увеличение прибора составляет 254x. Оптическая труба поставляется без монтировки, однако ее можно установить на фотоштатив – на корпусе есть стандартное крепежное гнездо. Кроме того, труба совместима с любыми монтировками с креплением «ласточкин хвост».
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK127SP OTA