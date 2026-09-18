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Телескоп Sky-Watcher Dob 6" (150/1200) купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher Dob 6" (150/1200)

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Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 1
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Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 5
Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher Dob 6&quot; (150/1200) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201557
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, м
1.25х0.5х0.39
Вес, кг.
25

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 6" (150/1200)

Телескоп Sky-Watcher Dob 6 (150/1200) – это мощный рефлектор Ньютона, идеальный для загородных наблюдений. Главное зеркало диаметром 153 мм собирает большое количество света. С помощью этого телескопа вы сможете увидеть двойные звезды с разделением 1 и более, множество слабых астероидов и комет, сотни звездных скоплений, туманностей, и даже следы спиральной структуры у наиболее ярких галактик.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Dob 6" (150/1200)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Телескоп Sky-Watcher Dob 6 (150/1200) – это мощный рефлектор Ньютона, идеальный для загородных наблюдений. Главное зеркало диаметром 153 мм собирает большое количество света. С помощью этого телескопа вы сможете увидеть двойные звезды с разделением 1 и более, множество слабых астероидов и комет, сотни звездных скоплений, туманностей, и даже следы спиральной структуры у наиболее ярких галактик.
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Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher Dob 6" (150/1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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