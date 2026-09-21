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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699078
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Описание товара Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer относится к категории рефракторов – телескопов, собирающих свет при помощи системы линз, размещенной внутри конструкции оптической трубы. Устройство рефрактора несложное и не требует специального дорогостоящего обслуживания, при этом прибор может похвастаться достойными оптическими свойствами – в него можно в подробностях рассмотреть текстуры, рельеф и мелкие детали на поверхностях планет. Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеет апертуру 120 мм и фокусное расстояние 600 мм, что в совокупности позволяет наблюдателю видеть изображение в сильном увеличении, с большим количеством деталей и с хорошим уровнем четкости. Линзы в объективе Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеют многослойное просветляющее покрытие, устраняющее блики, повышающее яркость и контрастность картинки.
Телескоп Sky-Watcher StarTravel BK 120 AZ PRONTO на треноге Star Adventurer относится к категории рефракторов – телескопов, собирающих свет при помощи системы линз, размещенной внутри конструкции оптической трубы. Устройство рефрактора несложное и не требует специального дорогостоящего обслуживания, при этом прибор может похвастаться достойными оптическими свойствами – в него можно в подробностях рассмотреть текстуры, рельеф и мелкие детали на поверхностях планет. Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеет апертуру 120 мм и фокусное расстояние 600 мм, что в совокупности позволяет наблюдателю видеть изображение в сильном увеличении, с большим количеством деталей и с хорошим уровнем четкости. Линзы в объективе Sky-Watcher StarTravel BK 120 имеют многослойное просветляющее покрытие, устраняющее блики, повышающее яркость и контрастность картинки.
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