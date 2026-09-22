Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722784
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х52х26
Вес, кг.
12.75
Описание товара Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO – это рефрактор-ахромат, дополненный компьютеризованной азимутальной монтировкой AZ-GO2 SynScan GOTO с системой автонаведения, эффективную работу с которой могут вести как новички, так и профессионалы. В комплект поставки уже входят самые необходимые аксессуары для наблюдений, позволяющие начинать эксплуатацию телескопа из коробки: диагональное зеркало 90°, искатель с красной точкой, два окуляра PHOTO 10 мм и 20 мм и удобный адаптер для смартфона.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO – это рефрактор-ахромат, дополненный компьютеризованной азимутальной монтировкой AZ-GO2 SynScan GOTO с системой автонаведения, эффективную работу с которой могут вести как новички, так и профессионалы. В комплект поставки уже входят самые необходимые аксессуары для наблюдений, позволяющие начинать эксплуатацию телескопа из коробки: диагональное зеркало 90°, искатель с красной точкой, два окуляра PHOTO 10 мм и 20 мм и удобный адаптер для смартфона.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO