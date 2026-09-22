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Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO

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Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 4
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 5
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 6
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 7
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 8
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 9
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 10
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 11
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 12
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 13
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 14
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 12
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 13
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 14
  • Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722784
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х52х26
Вес, кг.
12.75

Описание товара Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO

Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO – это рефрактор-ахромат, дополненный компьютеризованной азимутальной монтировкой AZ-GO2 SynScan GOTO с системой автонаведения, эффективную работу с которой могут вести как новички, так и профессионалы. В комплект поставки уже входят самые необходимые аксессуары для наблюдений, позволяющие начинать эксплуатацию телескопа из коробки: диагональное зеркало 90°, искатель с красной точкой, два окуляра PHOTO 10 мм и 20 мм и удобный адаптер для смартфона.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher 809AZ-GO2 SynScan GOTO – это рефрактор-ахромат, дополненный компьютеризованной азимутальной монтировкой AZ-GO2 SynScan GOTO с системой автонаведения, эффективную работу с которой могут вести как новички, так и профессионалы. В комплект поставки уже входят самые необходимые аксессуары для наблюдений, позволяющие начинать эксплуатацию телескопа из коробки: диагональное зеркало 90°, искатель с красной точкой, два окуляра PHOTO 10 мм и 20 мм и удобный адаптер для смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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