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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
204
Максимальное увеличение (X)
400
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722794
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Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 8" (200/1200)
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 8" с 204-миллиметровой апертурой и фокусным расстоянием 1200 мм – это ваш пропуск в мир глубокого космоса. Его основным преимуществом является высококачественная оптика, оформленная в продуманную до мелочей внутреннюю систему: главное параболическое зеркало, изготовленное из однородного по структуре стекла BK-7, эффективно собирает свет, минимизирует сферическую аберрацию и хроматические искажения. Для максимальной светосилы зеркала покрыты алюминием высокой отражательной способности (92–95%), что делает телескоп невероятно производительным при изучении даже самых тусклых и сильно удаленных объектов. Это покрытие устойчиво работает в широком спектральном диапазоне (от УФ до ИК), открывая широкие возможности для разнообразных астрономических исследований.
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 8" с 204-миллиметровой апертурой и фокусным расстоянием 1200 мм – это ваш пропуск в мир глубокого космоса. Его основным преимуществом является высококачественная оптика, оформленная в продуманную до мелочей внутреннюю систему: главное параболическое зеркало, изготовленное из однородного по структуре стекла BK-7, эффективно собирает свет, минимизирует сферическую аберрацию и хроматические искажения. Для максимальной светосилы зеркала покрыты алюминием высокой отражательной способности (92–95%), что делает телескоп невероятно производительным при изучении даже самых тусклых и сильно удаленных объектов. Это покрытие устойчиво работает в широком спектральном диапазоне (от УФ до ИК), открывая широкие возможности для разнообразных астрономических исследований.
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 8" (200/1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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