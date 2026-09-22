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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722783
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Описание товара Телескоп Sky-Watcher 709AZ-GO2 SynScan GOTO
Телескоп Sky-Watcher 709AZ-GO2 SynScan GOTO с компьютеризованной азимутальной монтировкой относится к классу рефракторов-ахроматов и отлично подходит как продвинутым, так и начинающим астрономам для изучения планет Солнечной системы и некоторой части объектов дальнего космоса. Благодаря фокусному расстоянию 900 мм и апертуре 70 мм в такой телескоп можно увидеть фазы Венеры, лунные кратеры диаметром 8 км, кольца Сатурна, некоторые крупные шаровые и рассеянные скопления, а при идеальных условиях наблюдений – даже Большое Красное Пятно на Юпитере и щель Кассини. Изображение, видимое через данный прибор, остается стабильно четким и детализированным, так как хроматические аберрации в его оптической системе сведены к минимуму.
Телескоп Sky-Watcher 709AZ-GO2 SynScan GOTO с компьютеризованной азимутальной монтировкой относится к классу рефракторов-ахроматов и отлично подходит как продвинутым, так и начинающим астрономам для изучения планет Солнечной системы и некоторой части объектов дальнего космоса. Благодаря фокусному расстоянию 900 мм и апертуре 70 мм в такой телескоп можно увидеть фазы Венеры, лунные кратеры диаметром 8 км, кольца Сатурна, некоторые крупные шаровые и рассеянные скопления, а при идеальных условиях наблюдений – даже Большое Красное Пятно на Юпитере и щель Кассини. Изображение, видимое через данный прибор, остается стабильно четким и детализированным, так как хроматические аберрации в его оптической системе сведены к минимуму.
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