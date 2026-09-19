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Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1

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Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383458
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х36х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1

Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 – это компактные размеры, малый вес и отличные оптические возможности для визуальных наблюдений и начальной астрофотографии. С этим телескопом удобно путешествовать и ездить на загородные астрофесты, при этом он способен показать космос во всем его многообразии. По своим возможностям телескоп универсален – хорошо показывает и ближний, и дальний космос, также его можно использовать как мощную зрительную трубу для наблюдений за наземными объектами.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 – это компактные размеры, малый вес и отличные оптические возможности для визуальных наблюдений и начальной астрофотографии. С этим телескопом удобно путешествовать и ездить на загородные астрофесты, при этом он способен показать космос во всем его многообразии. По своим возможностям телескоп универсален – хорошо показывает и ближний, и дальний космос, также его можно использовать как мощную зрительную трубу для наблюдений за наземными объектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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