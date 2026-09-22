Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 6" (150/1200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
152
Максимальное увеличение (X)
300
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722793
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
152
Максимальное увеличение (X)
300
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.76х0.25
Вес, кг.
23.9
Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 6" (150/1200)
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 6" – это рефлектор Ньютона, открывающий широкие возможности для исследования космоса в поездках на природу или на окраину города. Его внутренняя конструкция продумана для обеспечения высокого качества изображения, четкости и естественной цветопередачи.
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Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
152
Максимальное увеличение (X)
300
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 6" – это рефлектор Ньютона, открывающий широкие возможности для исследования космоса в поездках на природу или на окраину города. Его внутренняя конструкция продумана для обеспечения высокого качества изображения, четкости и естественной цветопередачи.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PLUS 6" (150/1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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