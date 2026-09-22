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Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами

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Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 1
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 2
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 3
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 4
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 5
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 6
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 7
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 8
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 9
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 10
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 11
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 12
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 12
  • Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722787
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х44х24
Вес, кг.
11.2

Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами

Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2 построен по схеме Максутова-Кассегрена, за счет чего отличается небольшими размерами и высокой мобильностью. Он имеет апертуру 102 мм и фокусное расстояние 1300 мм – благодаря этим характеристикам пользователь сможет изучать как планеты Солнечной системы, так и некоторые объекты дальнего космоса. Астроному будут доступны впечатляющие виды полярных шапок и морей на Марсе, больших кратеров на Луне; тени от спутников Юпитера, падающие на диск планеты; ярчайшие туманности, шаровые скопления и многое другое. Телескоп можно использовать в городских (при хорошей видимости) и загородных условиях. Он не требует особых мер защиты от факторов окружающей среды, пыли и ветра, поскольку имеет закрытую конструкцию.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2 построен по схеме Максутова-Кассегрена, за счет чего отличается небольшими размерами и высокой мобильностью. Он имеет апертуру 102 мм и фокусное расстояние 1300 мм – благодаря этим характеристикам пользователь сможет изучать как планеты Солнечной системы, так и некоторые объекты дальнего космоса. Астроному будут доступны впечатляющие виды полярных шапок и морей на Марсе, больших кратеров на Луне; тени от спутников Юпитера, падающие на диск планеты; ярчайшие туманности, шаровые скопления и многое другое. Телескоп можно использовать в городских (при хорошей видимости) и загородных условиях. Он не требует особых мер защиты от факторов окружающей среды, пыли и ветра, поскольку имеет закрытую конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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