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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722787
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Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2 построен по схеме Максутова-Кассегрена, за счет чего отличается небольшими размерами и высокой мобильностью. Он имеет апертуру 102 мм и фокусное расстояние 1300 мм – благодаря этим характеристикам пользователь сможет изучать как планеты Солнечной системы, так и некоторые объекты дальнего космоса. Астроному будут доступны впечатляющие виды полярных шапок и морей на Марсе, больших кратеров на Луне; тени от спутников Юпитера, падающие на диск планеты; ярчайшие туманности, шаровые скопления и многое другое. Телескоп можно использовать в городских (при хорошей видимости) и загородных условиях. Он не требует особых мер защиты от факторов окружающей среды, пыли и ветра, поскольку имеет закрытую конструкцию.
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2 построен по схеме Максутова-Кассегрена, за счет чего отличается небольшими размерами и высокой мобильностью. Он имеет апертуру 102 мм и фокусное расстояние 1300 мм – благодаря этим характеристикам пользователь сможет изучать как планеты Солнечной системы, так и некоторые объекты дальнего космоса. Астроному будут доступны впечатляющие виды полярных шапок и морей на Марсе, больших кратеров на Луне; тени от спутников Юпитера, падающие на диск планеты; ярчайшие туманности, шаровые скопления и многое другое. Телескоп можно использовать в городских (при хорошей видимости) и загородных условиях. Он не требует особых мер защиты от факторов окружающей среды, пыли и ветра, поскольку имеет закрытую конструкцию.
Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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