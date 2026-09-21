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Снегоуборщик электрический Deko ST21V купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Deko ST21V

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Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 7
Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
4
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Deko ST21V - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710481
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Характеристики

Бренд
DEKO
Высота, см
22
Родина бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
4
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х27
Вес, кг.
5.94

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST21V

Снегоуборочная техника Deko представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот компактный снегоуборщик оснащен электрическим двигателем, что обеспечивает экологически чистую и тихую работу. С шириной в 38 см и высотой в 22 см, он идеально подходит для расчистки узких дорожек и проездов. Устройство имеет ширину захвата 300 мм и высоту захвата 160 мм, что позволяет быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Вес этой модели составляет всего 5,45 кг, что обеспечивает легкость в управлении и маневренности. Несмотря на отсутствие самоходности, компактные размеры и легкий вес делают эксплуатацию этого снегоуборщика простой и удобной. Снегоуборочная техника Deko выполнена с учетом всех современных стандартов качества родом из Китая и представляет собой отличное сочетание функциональности и практичности для бытового использования.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST21V




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Характеристики
Бренд
DEKO
Высота, см
22
Родина бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
4
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот компактный снегоуборщик оснащен электрическим двигателем, что обеспечивает экологически чистую и тихую работу. С шириной в 38 см и высотой в 22 см, он идеально подходит для расчистки узких дорожек и проездов. Устройство имеет ширину захвата 300 мм и высоту захвата 160 мм, что позволяет быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Вес этой модели составляет всего 5,45 кг, что обеспечивает легкость в управлении и маневренности. Несмотря на отсутствие самоходности, компактные размеры и легкий вес делают эксплуатацию этого снегоуборщика простой и удобной. Снегоуборочная техника Deko выполнена с учетом всех современных стандартов качества родом из Китая и представляет собой отличное сочетание функциональности и практичности для бытового использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Deko ST21V - этот товар вы можете купить по цене 14600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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