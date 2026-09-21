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Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22

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Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 1
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 2
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 3
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 4
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 5
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 6
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 7
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 8
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 9
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 10
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 11
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 12
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 1
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 2
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 3
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 4
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 5
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 6
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 7
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 8
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 9
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 10
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 11
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 12
  • Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710441
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22

Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 служит для выполнения отделочных работ на поверхностях из синтетической смолы, шифера, кирпича и мрамора. Подходит для шлифования железа, бронзы, алюминия, проточки, резки плитки и камня, зачистки мест сварки и удаления ржавчины.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина KEYANG DG230-22 служит для выполнения отделочных работ на поверхностях из синтетической смолы, шифера, кирпича и мрамора. Подходит для шлифования железа, бронзы, алюминия, проточки, резки плитки и камня, зачистки мест сварки и удаления ржавчины.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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