Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710250
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х2
Вес, г.
110
Описание товара Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)
Универсальный диск алмазный сплошной Makita A-87292 используется с водяным охлаждением. Высота сегмента – 4 мм. Используется при резке бетона, гранита, обожженного кирпича, керамической плитки и мрамора.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Универсальный диск алмазный сплошной Makita A-87292 используется с водяным охлаждением. Высота сегмента – 4 мм. Используется при резке бетона, гранита, обожженного кирпича, керамической плитки и мрамора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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