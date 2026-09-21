Top.Mail.Ru
Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710250
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х2
Вес, г.
110

Описание товара Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)

Универсальный диск алмазный сплошной Makita A-87292 используется с водяным охлаждением. Высота сегмента – 4 мм. Используется при резке бетона, гранита, обожженного кирпича, керамической плитки и мрамора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Гранит, Мрамор, Керамика
Посадочный диаметр, мм
20
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный диск алмазный сплошной Makita A-87292 используется с водяным охлаждением. Высота сегмента – 4 мм. Используется при резке бетона, гранита, обожженного кирпича, керамической плитки и мрамора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазный круг Makita 125х20 мм (A-87292) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...