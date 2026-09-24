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Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710042
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Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM10 (PPCX070002)
Внешний аккумулятор Magnetic Bracket Wireless 20W зарядит любой смартфон или другое устройство, где бы вы ни находились. Повербанк может одновременно заряжать два гаджета. Один с помощью кабеля, а второй по беспроводной технологии QI. Благодаря поддержке стандартов быстрой зарядки, делает это на порядок быстрее. Выполнен он в компактных размерах, поэтому не занимает много места в сумке. Текущий уровень заряда повербанка легко узнать, просто нажав на кнопку. После чего, количество оставшейся энергии в процентах отобразится на дисплее. Этот аксессуар совместим с мобильными аппаратами, имеющими встроенную функцию беспроводной зарядки. Проверьте наличие этой функции на Вашем смартфоне. В ином случае требуется дополнительный ресивер. Корпус Magnetic Bracket Wireless 20W сделан из прочных и качественных материалов: ABS-пластика и поликарбоната. Выполнен он в форме прямоугольника со скругленными углами, на одной из сторон которого расположен небольшой экран, а на другой силиконовое кольцо в том месте, где находится индукционная катушка. Повербанк выглядит стильно и лаконично. Такой аксессуар будет уместно смотреться в любой ситуации.В устройство встроен аккумулятор емкостью 10000 мАч – оптимальное количество для повседневного использования, хватает на 2–3 полные зарядки мощного смартфона.
Внешний аккумулятор Magnetic Bracket Wireless 20W зарядит любой смартфон или другое устройство, где бы вы ни находились. Повербанк может одновременно заряжать два гаджета. Один с помощью кабеля, а второй по беспроводной технологии QI. Благодаря поддержке стандартов быстрой зарядки, делает это на порядок быстрее. Выполнен он в компактных размерах, поэтому не занимает много места в сумке. Текущий уровень заряда повербанка легко узнать, просто нажав на кнопку. После чего, количество оставшейся энергии в процентах отобразится на дисплее. Этот аксессуар совместим с мобильными аппаратами, имеющими встроенную функцию беспроводной зарядки. Проверьте наличие этой функции на Вашем смартфоне. В ином случае требуется дополнительный ресивер. Корпус Magnetic Bracket Wireless 20W сделан из прочных и качественных материалов: ABS-пластика и поликарбоната. Выполнен он в форме прямоугольника со скругленными углами, на одной из сторон которого расположен небольшой экран, а на другой силиконовое кольцо в том месте, где находится индукционная катушка. Повербанк выглядит стильно и лаконично. Такой аксессуар будет уместно смотреться в любой ситуации.В устройство встроен аккумулятор емкостью 10000 мАч – оптимальное количество для повседневного использования, хватает на 2–3 полные зарядки мощного смартфона.
Портативное зарядное устройство Baseus PPCXM10 (PPCX070002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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