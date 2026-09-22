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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727376
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue
Внешний аккумулятор от компании Xiaomi — это стильное и надежное устройство, которое обеспечит дополнительный заряд для ваших гаджетов в самых разных ситуациях. Легкий и компактный, весом всего 122 грамма, он идеально подходит для повседневного использования и не займет много места в вашей сумке или рюкзаке.
С емкостью в 5000 мА·ч, этот портативный зарядник способен продлить время работы вашего устройства на значительное время, а максимальный выходной ток в 3 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Встроенная функция быстрой зарядки значительно сокращает время пополнения заряда ваших устройств.
Яркий голубой цвет корпуса не только придаст вашему образу свежести и оригинальности, но и поможет легко найти аккумулятор среди других вещей. Устройство оснащено USB Type C разъемом для входа, что обеспечивает совместимость с современными гаджетами и аксессуарами.
С одним выходом для зарядки, этот аккумулятор прост в использовании и идеально подходит для тех, кто ценит удобство и практичность. Он станет надежным помощником в путешествиях, на прогулках или в деловых поездках, обеспечивая вашу электронику необходимым запасом энергии.
Внешний аккумулятор от компании Xiaomi — это стильное и надежное устройство, которое обеспечит дополнительный заряд для ваших гаджетов в самых разных ситуациях. Легкий и компактный, весом всего 122 грамма, он идеально подходит для повседневного использования и не займет много места в вашей сумке или рюкзаке.
С емкостью в 5000 мА·ч, этот портативный зарядник способен продлить время работы вашего устройства на значительное время, а максимальный выходной ток в 3 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Встроенная функция быстрой зарядки значительно сокращает время пополнения заряда ваших устройств.
Яркий голубой цвет корпуса не только придаст вашему образу свежести и оригинальности, но и поможет легко найти аккумулятор среди других вещей. Устройство оснащено USB Type C разъемом для входа, что обеспечивает совместимость с современными гаджетами и аксессуарами.
С одним выходом для зарядки, этот аккумулятор прост в использовании и идеально подходит для тех, кто ценит удобство и практичность. Он станет надежным помощником в путешествиях, на прогулках или в деловых поездках, обеспечивая вашу электронику необходимым запасом энергии.
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