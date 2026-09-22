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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue

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Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 10
Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 10
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727376
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
190

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue

Внешний аккумулятор от компании Xiaomi — это стильное и надежное устройство, которое обеспечит дополнительный заряд для ваших гаджетов в самых разных ситуациях. Легкий и компактный, весом всего 122 грамма, он идеально подходит для повседневного использования и не займет много места в вашей сумке или рюкзаке. С емкостью в 5000 мА·ч, этот портативный зарядник способен продлить время работы вашего устройства на значительное время, а максимальный выходной ток в 3 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Встроенная функция быстрой зарядки значительно сокращает время пополнения заряда ваших устройств. Яркий голубой цвет корпуса не только придаст вашему образу свежести и оригинальности, но и поможет легко найти аккумулятор среди других вещей. Устройство оснащено USB Type C разъемом для входа, что обеспечивает совместимость с современными гаджетами и аксессуарами. С одним выходом для зарядки, этот аккумулятор прост в использовании и идеально подходит для тех, кто ценит удобство и практичность. Он станет надежным помощником в путешествиях, на прогулках или в деловых поездках, обеспечивая вашу электронику необходимым запасом энергии.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69.6x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор от компании Xiaomi — это стильное и надежное устройство, которое обеспечит дополнительный заряд для ваших гаджетов в самых разных ситуациях. Легкий и компактный, весом всего 122 грамма, он идеально подходит для повседневного использования и не займет много места в вашей сумке или рюкзаке. С емкостью в 5000 мА·ч, этот портативный зарядник способен продлить время работы вашего устройства на значительное время, а максимальный выходной ток в 3 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Встроенная функция быстрой зарядки значительно сокращает время пополнения заряда ваших устройств. Яркий голубой цвет корпуса не только придаст вашему образу свежести и оригинальности, но и поможет легко найти аккумулятор среди других вещей. Устройство оснащено USB Type C разъемом для входа, что обеспечивает совместимость с современными гаджетами и аксессуарами. С одним выходом для зарядки, этот аккумулятор прост в использовании и идеально подходит для тех, кто ценит удобство и практичность. Он станет надежным помощником в путешествиях, на прогулках или в деловых поездках, обеспечивая вашу электронику необходимым запасом энергии.


Теги товара: На 5000 mAh
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Отзывы


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