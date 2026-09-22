Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727365
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Ice Blue
При использовании со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, встроенный кабель USB-C Power Bank обеспечивает выходную мощность до 67 Вт *. Он также совместим с iPhone и основными Android-смартфонами, а также ноутбуками. Кроме того, он поддерживает входную мощность 65 Вт для быстрой самозарядки.
Оснащен тремя аккумуляторными элементами емкостью 3400 мАч, которые обеспечивают мощность, эквивалентную батарее емкостью 10000 мАч. Удовлетворяет ваши ежедневные потребности в электроэнергии и обеспечивает надежное резервное питание в чрезвычайных ситуациях.
Поддерживает несколько протоколов зарядки для питания широкого спектра обычных устройств. Оснащенный усовершенствованным чипом контроллера, он автоматически регулирует выходную мощность и безопасно заряжает слаботочные устройства, что позволяет ему легко работать с различными устройствами.
Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.
При использовании со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, встроенный кабель USB-C Power Bank обеспечивает выходную мощность до 67 Вт *. Он также совместим с iPhone и основными Android-смартфонами, а также ноутбуками. Кроме того, он поддерживает входную мощность 65 Вт для быстрой самозарядки.
Оснащен тремя аккумуляторными элементами емкостью 3400 мАч, которые обеспечивают мощность, эквивалентную батарее емкостью 10000 мАч. Удовлетворяет ваши ежедневные потребности в электроэнергии и обеспечивает надежное резервное питание в чрезвычайных ситуациях.
Поддерживает несколько протоколов зарядки для питания широкого спектра обычных устройств. Оснащенный усовершенствованным чипом контроллера, он автоматически регулирует выходную мощность и безопасно заряжает слаботочные устройства, что позволяет ему легко работать с различными устройствами.
Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Ice Blue