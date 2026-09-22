Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White
Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и стильное устройство, которое обеспечит ваши гаджеты энергией в любых условиях. Эта модель весит всего 300 грамм, что делает ее удобной для транспортировки. С впечатляющей емкостью 10000 мА·ч, вам не придется беспокоиться о разрядившихся устройствах. Аккумулятор оснащен индикатором заряда, что позволяет легко следить за уровнем оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 0,003 А, а выходное напряжение — 20 В, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Девайс поддерживает функцию быстрой зарядки и имеет два выхода, что позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Входной разъем представлен современным USB Type C, что обеспечивает удобство использования и совместимость с различными кабелями. Элегантный белый корпус не только придает устройству стильный вид, но и делает его подходящим для любого окружения. Xiaomi, как всегда, представляет продукт высокого качества, произведенный в Китае, который сочетает в себе надежность и передовые технологии. Этот внешний аккумулятор станет идеальным спутником в вашем повседневном ритме жизни, помогая оставаться на связи всегда и везде.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор с кабелем Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) White