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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727374
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 Black
Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. С емкостью 5000 мА·ч он обеспечивает достаточное количество энергии для подзарядки ваших устройств в течение дня. Максимальный выходной ток в 3 А и выходное напряжение 10 В гарантируют быструю и эффективную зарядку, экономя ваше время и обеспечивая мощное и стабильное питание. Наличие функции быстрой зарядки делает этот аккумулятор особенно полезным для тех, кто всегда в движении и нуждается в быстром восстановлении энергии своих гаджетов.
Аккумулятор оснащен одним выходом и современным разъемом USB Type C, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Элегантный черный цвет корпуса придает аккумулятору стильный и универсальный вид, который отлично сочетается с любыми аксессуарами и гаджетами. Несмотря на свои возможности, устройство весит всего 122 г, что делает его легким и удобным для переноски. Этот внешний аккумулятор — прекрасное решение для обеспечения мобильных устройств энергией в любых условиях, от повседневного использования до дальних путешествий.
Внешний аккумулятор Xiaomi представляет собой надежное и компактное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. С емкостью 5000 мА·ч он обеспечивает достаточное количество энергии для подзарядки ваших устройств в течение дня. Максимальный выходной ток в 3 А и выходное напряжение 10 В гарантируют быструю и эффективную зарядку, экономя ваше время и обеспечивая мощное и стабильное питание. Наличие функции быстрой зарядки делает этот аккумулятор особенно полезным для тех, кто всегда в движении и нуждается в быстром восстановлении энергии своих гаджетов.
Аккумулятор оснащен одним выходом и современным разъемом USB Type C, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Элегантный черный цвет корпуса придает аккумулятору стильный и универсальный вид, который отлично сочетается с любыми аксессуарами и гаджетами. Несмотря на свои возможности, устройство весит всего 122 г, что делает его легким и удобным для переноски. Этот внешний аккумулятор — прекрасное решение для обеспечения мобильных устройств энергией в любых условиях, от повседневного использования до дальних путешествий.
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