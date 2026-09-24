Top.Mail.Ru
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 8
Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 8
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710597
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
103x52x23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
350

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B)

Пауэрбанк UGREEN PB511 — это компактное и мощное устройство, предназначенное для зарядки различных приборов. 10 000 мАч, что позволяет заряжать устройства несколько раз. Два порта: Type-C мощностью 20 Вт для быстрой зарядки смартфонов и планшетов, а также порт USB-A мощностью 22,5 Вт для зарядки других устройств.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
103x52x23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пауэрбанк UGREEN PB511 — это компактное и мощное устройство, предназначенное для зарядки различных приборов. 10 000 мАч, что позволяет заряжать устройства несколько раз. Два порта: Type-C мощностью 20 Вт для быстрой зарядки смартфонов и планшетов, а также порт USB-A мощностью 22,5 Вт для зарядки других устройств.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Ugreen PB511 Gray (35603B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...