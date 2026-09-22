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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple

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Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 8
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 9
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 8
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 9
  • Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727370
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109 мм
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
330

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple

**Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple (BHR08PAGL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда в движении! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Беспроводная зарядка:** удобно заряжать устройства без лишних проводов. * **Два выходных разъёма:** можно одновременно заряжать два устройства (тип разъёма — USB-C). * **Быстрая зарядка:** ваши устройства будут заряжаться быстрее. * **Встроенный стенд:** удобно использовать устройство во время зарядки. * **Универсальный входной разъём USB Type-C:** легко подключить к любому адаптеру или источнику питания. **Технические характеристики:** * ёмкость аккумулятора: 10 000 мАч; * максимальное входное напряжение: 12 В; * количество выходных разъёмов: 2 (USB-C); * поддержка беспроводной зарядки: да. С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
69x109 мм
Описание
**Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple (BHR08PAGL)** Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда в движении! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации. **Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?** * **Беспроводная зарядка:** удобно заряжать устройства без лишних проводов. * **Два выходных разъёма:** можно одновременно заряжать два устройства (тип разъёма — USB-C). * **Быстрая зарядка:** ваши устройства будут заряжаться быстрее. * **Встроенный стенд:** удобно использовать устройство во время зарядки. * **Универсальный входной разъём USB Type-C:** легко подключить к любому адаптеру или источнику питания. **Технические характеристики:** * ёмкость аккумулятора: 10 000 мАч; * максимальное входное напряжение: 12 В; * количество выходных разъёмов: 2 (USB-C); * поддержка беспроводной зарядки: да. С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


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