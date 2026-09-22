Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727370
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Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple
**Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple (BHR08PAGL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда в движении! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Беспроводная зарядка:** удобно заряжать устройства без лишних проводов.
* **Два выходных разъёма:** можно одновременно заряжать два устройства (тип разъёма — USB-C).
* **Быстрая зарядка:** ваши устройства будут заряжаться быстрее.
* **Встроенный стенд:** удобно использовать устройство во время зарядки.
* **Универсальный входной разъём USB Type-C:** легко подключить к любому адаптеру или источнику питания.
**Технические характеристики:**
* ёмкость аккумулятора: 10 000 мАч;
* максимальное входное напряжение: 12 В;
* количество выходных разъёмов: 2 (USB-C);
* поддержка беспроводной зарядки: да.
С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!
**Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple (BHR08PAGL)**
Стильный и функциональный внешний аккумулятор от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто всегда в движении! С ёмкостью 10 000 мАч он обеспечит вашу технику необходимой энергией в любой ситуации.
**Почему стоит выбрать этот пауэрбанк?**
* **Беспроводная зарядка:** удобно заряжать устройства без лишних проводов.
* **Два выходных разъёма:** можно одновременно заряжать два устройства (тип разъёма — USB-C).
* **Быстрая зарядка:** ваши устройства будут заряжаться быстрее.
* **Встроенный стенд:** удобно использовать устройство во время зарядки.
* **Универсальный входной разъём USB Type-C:** легко подключить к любому адаптеру или источнику питания.
**Технические характеристики:**
* ёмкость аккумулятора: 10 000 мАч;
* максимальное входное напряжение: 12 В;
* количество выходных разъёмов: 2 (USB-C);
* поддержка беспроводной зарядки: да.
С внешним аккумулятором Xiaomi вы всегда будете на связи!
Внешний аккумулятор Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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