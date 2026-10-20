Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 709038
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитОтпариватель напольный Vitek VT-2437 1800Вт синий/белый
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302
-
В наличииЦена 6 850 руб.1713 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-9352
-
В наличииЦена 7 020 руб.1755 руб. в СплитОтпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-9295
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-970
-
В наличииЦена 13 380 руб.3345 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-937
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитОтпариватель вертикальный Kitfort КТ-927
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9273