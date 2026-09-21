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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 7
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.09
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок", насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 7
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709032
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель, мерный стакан, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.09
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок", насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
16x11.5x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116

Ручной отпариватель КТ-9116 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9116




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель, мерный стакан, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
15
Объём резервуара для воды
0.09
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для "стрелок", насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
16x11.5x33 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель КТ-9116 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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