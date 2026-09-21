Top.Mail.Ru
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая швабра Kitfort КТ-3933

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708971
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.5
Дополнительный цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
серый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3933
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х22х19
Вес, кг.
2.9

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-3933

Паровая швабра — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Данный прибор очистит напольные покрытия без каких-либо химических средств — исключительно паром.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-3933




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.5
Дополнительный цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
серый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3933
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Данный прибор очистит напольные покрытия без каких-либо химических средств — исключительно паром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...