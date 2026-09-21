Паровая швабра Kitfort КТ-3933
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708971
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.5
Дополнительный цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
серый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3933
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х22х19
Вес, кг.
2.9
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-3933
Паровая швабра — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Данный прибор очистит напольные покрытия без каких-либо химических средств — исключительно паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.5
Дополнительный цвет
желтый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
серый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3933
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1250
Резервуар для воды, л
0.5
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Паровая швабра — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Данный прибор очистит напольные покрытия без каких-либо химических средств — исключительно паром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Паровая швабра Kitfort КТ-3933 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-3933