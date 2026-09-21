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Игра карточная "Жадный скуф" арт.8916 /48 купить с доставкой в Москве
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Игра карточная "Жадный скуф" арт.8916 /48

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Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 1
Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 2
Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 3
Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 4
Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 5
Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Среднее время игры, в минутах
25 мин
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 1
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 2
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 3
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 4
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 5
  • Игра карточная &quot;Жадный скуф&quot; арт.8916 /48 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708470
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Характеристики

Бренд
Умные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
25 мин
Комплектация
112 карт, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Игра карточная "Жадный скуф" арт.8916 /48

«Жадный скуф» от Нескучных игр — захватывающая настольная игра на расчётливость, накопительство и хитрость для 2–6 игроков, где каждый участник примеряет на себя роль настоящего мастера наживы!
В этой игре нет места состраданию — только холодный расчёт, головокружительные взятки и беспощадная жадность! Ваша главная цель — накопить максимальное количество скуфкойнов, переиграв всех конкурентов своей невероятной хитростью и смекалкой.
Используйте все доступные средства: пускайте пыль в глаза соперникам, заключайте сомнительные сделки и не упускайте возможности урвать свой большой куш! Много приключений ждет тебя в игре - найди свой вонючий носок, надуй резиновую Зину, прожарь шашлындос — всё пойдёт в дело ради победы! Кто здесь главный? Тот, кто соберёт самую внушительную коллекцию барахла и станет самым жадным скуфом на районе! Эта пати гейм подойдет для веселой компании, отдыха на даче или в кемпинге, в отпуске, улыбки и смех Вам обеспечены!!! Пока идет дождь – соберите свою большую коллекцию и станьте самым жадным Скуфом!
Готовы ли вы рискнуть всем ради славы самого расчётливого и удачливого игрока? Тогда вперёд — пора показать, кто здесь главный добытчик!

Отзывы о товаре Игра карточная "Жадный скуф" арт.8916 /48




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Характеристики
Бренд
Умные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
25 мин
Комплектация
112 карт, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
«Жадный скуф» от Нескучных игр — захватывающая настольная игра на расчётливость, накопительство и хитрость для 2–6 игроков, где каждый участник примеряет на себя роль настоящего мастера наживы!
В этой игре нет места состраданию — только холодный расчёт, головокружительные взятки и беспощадная жадность! Ваша главная цель — накопить максимальное количество скуфкойнов, переиграв всех конкурентов своей невероятной хитростью и смекалкой.
Используйте все доступные средства: пускайте пыль в глаза соперникам, заключайте сомнительные сделки и не упускайте возможности урвать свой большой куш! Много приключений ждет тебя в игре - найди свой вонючий носок, надуй резиновую Зину, прожарь шашлындос — всё пойдёт в дело ради победы! Кто здесь главный? Тот, кто соберёт самую внушительную коллекцию барахла и станет самым жадным скуфом на районе! Эта пати гейм подойдет для веселой компании, отдыха на даче или в кемпинге, в отпуске, улыбки и смех Вам обеспечены!!! Пока идет дождь – соберите свою большую коллекцию и станьте самым жадным Скуфом!
Готовы ли вы рискнуть всем ради славы самого расчётливого и удачливого игрока? Тогда вперёд — пора показать, кто здесь главный добытчик!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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