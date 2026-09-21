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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue

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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 1
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 2
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 3
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 4
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 5
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 6
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 7
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme GT 7
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
48 430 руб.  74 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708406
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Realme GT 7
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue

Realme GT 7 12/512Gb Blue - флагманский 5G-смартфон с 6.78" 1.5K LTPO AMOLED-экраном 120 Гц, пиковым запасом яркости до 6000 нит и чипсетом MediaTek Dimensity 9400e (4 нм). Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 4.0 памяти ориентирована на максимальную производительность и запас по хранилищу.

Для кого и под какие задачи

Модель создана для энтузиастов и геймеров: запуск тяжёлых игр на высоких настройках, активная многозадачность, работа с "тяжёлым" контентом и профессиональные приложения. Устройство подойдёт и как основной рабочий инструмент, и как мультимедийный центр для 4K/8K-контента.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер включает 50-Мп основной модуль с OIS, 50-Мп телевик с 2-кратным оптическим зумом и 8-Мп "ширик", а также 32-Мп фронтальную камеру с 4K-видео. Поддержка 8K/4K-съёмки, HDR и продвинутых алгоритмов стабилизации делает смартфон сильным вариантом для мобильного видеопродакшена.

Автономность и функции

Аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки до 120 Вт обеспечивает сочетание высокой автономности и очень быстрой подзарядки. Смартфон поддерживает полный набор современных стандартов (5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4), имеет подэкранный сканер, защиту уровня IP69 и фирменную оболочку realme UI 6.0.

Важные нюансы перед покупкой

За счёт крупной батареи и продвинутого охлаждения смартфон немного тяжелее и толще типичных среднебюджетных моделей - это важно учитывать, если приоритетом является максимальная компактность. Потенциал дисплея и сетевых модулей особенно заметен при наличии 5G-покрытия и контента высокого разрешения; при более простых сценариях (мессенджеры, базовые приложения) часть ресурса устройства останется с запасом.

Отзывы о товаре Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Realme GT 7
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Развернуть
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Realme GT 7 12/512Gb Blue - флагманский 5G-смартфон с 6.78" 1.5K LTPO AMOLED-экраном 120 Гц, пиковым запасом яркости до 6000 нит и чипсетом MediaTek Dimensity 9400e (4 нм). Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 4.0 памяти ориентирована на максимальную производительность и запас по хранилищу.

Для кого и под какие задачи

Модель создана для энтузиастов и геймеров: запуск тяжёлых игр на высоких настройках, активная многозадачность, работа с "тяжёлым" контентом и профессиональные приложения. Устройство подойдёт и как основной рабочий инструмент, и как мультимедийный центр для 4K/8K-контента.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер включает 50-Мп основной модуль с OIS, 50-Мп телевик с 2-кратным оптическим зумом и 8-Мп "ширик", а также 32-Мп фронтальную камеру с 4K-видео. Поддержка 8K/4K-съёмки, HDR и продвинутых алгоритмов стабилизации делает смартфон сильным вариантом для мобильного видеопродакшена.

Автономность и функции

Аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки до 120 Вт обеспечивает сочетание высокой автономности и очень быстрой подзарядки. Смартфон поддерживает полный набор современных стандартов (5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4), имеет подэкранный сканер, защиту уровня IP69 и фирменную оболочку realme UI 6.0.

Важные нюансы перед покупкой

За счёт крупной батареи и продвинутого охлаждения смартфон немного тяжелее и толще типичных среднебюджетных моделей - это важно учитывать, если приоритетом является максимальная компактность. Потенциал дисплея и сетевых модулей особенно заметен при наличии 5G-покрытия и контента высокого разрешения; при более простых сценариях (мессенджеры, базовые приложения) часть ресурса устройства останется с запасом.

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Отзывы


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