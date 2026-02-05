Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black
Смартфон Realme представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот смартфон впечатляет премиальными характеристиками и мощной функциональностью. Смартфон оснащен ярким и четким 6,78-дюймовым экраном с высоким разрешением 2780x1264 пикселей, что обеспечивает кристально чистое изображение и насыщенные цвета, идеальные для просмотра мультимедиа и игр. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.4, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Также присутствует поддержка NFC, упрощающая связь с различными устройствами и выполнение платежей. Realme гарантирует надежность этого смартфона, предлагая 12-месячную гарантию. Прочный корпус с классом защиты IP68/IP69 защищает устройство от проникновения пыли и воды, что делает его идеальным спутником в любых условиях. Смартфон оснащен емким аккумулятором на 7000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Таким образом, вы можете использовать устройство в течение всего дня активно. Realme также порадует любителей фотографии, предлагая три основные камеры для создания качественных снимков. Все ваши медиафайлы и приложения поместятся на устройстве без проблем, благодаря встроенной памяти объемом 512 Гб и оперативной памяти в 12 Гб, обеспечивающей быструю и плавную работу системы. Кроме того, смартфон поддерживает возможность одновременно использовать две SIM-карты, что особенно полезно для людей, которые хотят совмещать личную и рабочую мобильную связь. Смартфон весит всего 206 г, обеспечивая комфортное использование и эргономичный дизайн. В целом, это идеальное решение для пользователей, ищущих мощный и надежный девайс с отличной функциональностью.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирал себе что-то хорошее и данный аппарат меня прям заинтриговал,взял,и очень сильно доволен,что у меня он,а не яблоко \"Не в упрёк\" Хороший проц набирающий 2.5 л в Антуту,хорошая камера,внешний вид просто шикарный,продавцу жму руку
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Работает вроде хорошо. Пришлось как и со всяким смартфоном посидеть день переносить со старого смартфона и настроить всё под себя. Важно то что временные счетчики MacroDroid отрабатывают корректно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно. После 3 месяцев эксплуатации доволен. Обновы уже 3 прилетели. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, очень довольна. Лежит на руках хорошо. Упаковано отлично, всё работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. EAC версия, упаковано хорошо. Телефон включился только после того как поставил на зарядку, зря батарея была, видимо защита. Что-то среднее между камерафоном и игровым. Батарея хорошая, зарядка быстрая, ИИ функции классные. Но есть проблема с переводом на русский язык. Не Xiaomi конечно, но пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм. единственный минус, не весь телефон на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло раньше, всё целое, телефон класс-летает,хорошее фото, видео.Берите не пожалеете !
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон за свою цену. качественный, мощный, хороший экран, звук , камера. Для игроманов вообще идеальный, все летает.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает быстро рамок почти нет минус в том что его нужно настраивать что бы дольше держал заряд и он тяжёлый (но к этому привык за неделю)
Достоинства:
Комментарий:
Камера хорошая, чёткая. Стабильность тоже. Телефон зарядку держит долго. Мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Всё круто. Плюсы: связь, экран, плавность, автономность, камера основная и телескопическая, операционная система, виброотклик, звук. Минусы: нет беспроводной зарядки, ширик немного бесполезный.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер.. заказывал два.. получатели очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
хороший смарт, глаза не так устают от экрана как от того же самсунга, камера могла быть и получше, мне для фотографирования счетчика хватает
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать. Телефон не плохой, Но! камера если честно оказалась по качеству снимков хуже чем на Realme 6pro 2020года. Ещё всё снимки портит дорисовка ИИ. В режиме фото \"Высокое разрешение\" параметры хуже чем на старом 6про. Портретный режим мне понравился. В общем -1 балл за камеру и -1 балл за цену 43к с таможней. Адекватная цена телефона 30-35к с натяжкой. (моё мнение). В принципе телефон шустрый, обновился соазу и без проблем. И самый неприятный момент это покрытие задней части, оно скользкое, стандартный чехол из комплекта, также скользкий. Дополнительно заказывал под замшу, в руке лучше себя ведёт. дисплей и быстрая зарядка понравились. А вот стерео звук посредственный, сгодиться. Но похвастать перед друзьями классным звучание любимых треков не получиться, не вытягивает. Рекомендовать конечно могу, но с учётом этих нюансов, выбор за вами. А и самое главное нет рекламы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший смартфон, имеет защиту ip69 , есим, встроенный ИИ (И В КАМЕРУ И В ГАЛЕРЕЮ) ПЕРЕВОДЧИК СЛОВЕСНЫЙ (ИИ) ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛ, ПОДЕРЖКА OTG, ИК пульт - пробовал на своём телеке всё отлично работает (хоть телек не известной марки), шустрый, GT-высокой производительности, камера- меня удовлетворяет полностью, сам экран - много задач можно решать, запись с экрана, переводчик с экрана, у меня он недели 2-3, ещё знакомлюсь с ним
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер,шустрый. Чуть привыкнуть после 8se нужно так как больше. А вообще успел взять по нормальной цене. Пользуюсь только второй день.Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, активировался, версия гонконг, поэтому региональных ограничений нет. Без впн к сервисам гугл не подключается при настройке, но это уже наши ограничения. Продавцу спасибо, доставил быстро. Успел приобрести по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
телефон для подростка, выбирал сам, очень долго подбирали, остановились на этой модели. Заказ шел 25 дней, все целое, упаковано было очень хорошо, все пришло в идеальном виде. По роботе посмотрим дальше, но ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Работает отлично. Качество супер. упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Сам телефон пока оправдывпет надежды,а вот доствка это да,несколько раз переносили,но вины продавца в этом нет.Включился телефон,как и у многих в последнее время,только после подключения блока питания,было только около 20% заряда.Предустановленного Макса,на своем экземпляре не нашёл,так что не пришлось его удалять,это кому интересно.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат. Шустрый. Доставка раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, стильный, удобный. Долго искал себе что-то подобное, и наконец нашел. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
был хорошо упакован, пришел в заявленный срок. Сам телефон отличный, очень шустрый. В первый же день пришло 2 крупных обновления системной оболочки и 1 обновление андроид
Достоинства:
Комментарий:
Редко пишу прям отзывы ) но это не телефон -а просто пушка ,бомба,петарда ) после 11 айфона -это мега агрегат !!!!! Фото четкие,работает шустро,садится медленно ! Мечта
Достоинства:
Комментарий:
Хороший продавец. Телефон реально новый и для рынка России. Пришел хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью поддерживаю положительные отзывы! Продавец надёжный, отправил на следующий день русскую версию 12/512. Доставка за 14 дней в ПВЗ. РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь почти месяц, довольна, есть всё что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности,телефон ростест,есим есть,продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл даже раньше, к доставки вопросов нет, всё чётко, просто я купил за 36 к, пока он был в пути цена упала до 32к, написал продавцу полный игнор, так что имейте ввиду, а тел так себе ожидал большего, процессор жалею что не взял на драконе элит 5 ,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон. ЕСТЬ всё что надо. Камера огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Самый сбалансированный телефон 25 года. Батарея просто супер, давно такое хотел, забыл про зарядку каждый день. есим работает, запись звонков работает, больше добавить нечего, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, телефон заточен под Россию, на следующий день обновился, телефон стоит своих денег, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, упаковка выше всех похвал, сам телефон может дать фору самсунгам и думаю даже айфону.
Отзывы о товаре Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирал себе что-то хорошее и данный аппарат меня прям заинтриговал,взял,и очень сильно доволен,что у меня он,а не яблоко \"Не в упрёк\" Хороший проц набирающий 2.5 л в Антуту,хорошая камера,внешний вид просто шикарный,продавцу жму руку
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя. Работает вроде хорошо. Пришлось как и со всяким смартфоном посидеть день переносить со старого смартфона и настроить всё под себя. Важно то что временные счетчики MacroDroid отрабатывают корректно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно. После 3 месяцев эксплуатации доволен. Обновы уже 3 прилетели. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, очень довольна. Лежит на руках хорошо. Упаковано отлично, всё работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. EAC версия, упаковано хорошо. Телефон включился только после того как поставил на зарядку, зря батарея была, видимо защита. Что-то среднее между камерафоном и игровым. Батарея хорошая, зарядка быстрая, ИИ функции классные. Но есть проблема с переводом на русский язык. Не Xiaomi конечно, но пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм. единственный минус, не весь телефон на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло раньше, всё целое, телефон класс-летает,хорошее фото, видео.Берите не пожалеете !
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон за свою цену. качественный, мощный, хороший экран, звук , камера. Для игроманов вообще идеальный, все летает.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает быстро рамок почти нет минус в том что его нужно настраивать что бы дольше держал заряд и он тяжёлый (но к этому привык за неделю)
Достоинства:
Комментарий:
Камера хорошая, чёткая. Стабильность тоже. Телефон зарядку держит долго. Мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
Всё круто. Плюсы: связь, экран, плавность, автономность, камера основная и телескопическая, операционная система, виброотклик, звук. Минусы: нет беспроводной зарядки, ширик немного бесполезный.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер.. заказывал два.. получатели очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
хороший смарт, глаза не так устают от экрана как от того же самсунга, камера могла быть и получше, мне для фотографирования счетчика хватает
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать. Телефон не плохой, Но! камера если честно оказалась по качеству снимков хуже чем на Realme 6pro 2020года. Ещё всё снимки портит дорисовка ИИ. В режиме фото \"Высокое разрешение\" параметры хуже чем на старом 6про. Портретный режим мне понравился. В общем -1 балл за камеру и -1 балл за цену 43к с таможней. Адекватная цена телефона 30-35к с натяжкой. (моё мнение). В принципе телефон шустрый, обновился соазу и без проблем. И самый неприятный момент это покрытие задней части, оно скользкое, стандартный чехол из комплекта, также скользкий. Дополнительно заказывал под замшу, в руке лучше себя ведёт. дисплей и быстрая зарядка понравились. А вот стерео звук посредственный, сгодиться. Но похвастать перед друзьями классным звучание любимых треков не получиться, не вытягивает. Рекомендовать конечно могу, но с учётом этих нюансов, выбор за вами. А и самое главное нет рекламы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший смартфон, имеет защиту ip69 , есим, встроенный ИИ (И В КАМЕРУ И В ГАЛЕРЕЮ) ПЕРЕВОДЧИК СЛОВЕСНЫЙ (ИИ) ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛ, ПОДЕРЖКА OTG, ИК пульт - пробовал на своём телеке всё отлично работает (хоть телек не известной марки), шустрый, GT-высокой производительности, камера- меня удовлетворяет полностью, сам экран - много задач можно решать, запись с экрана, переводчик с экрана, у меня он недели 2-3, ещё знакомлюсь с ним
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер,шустрый. Чуть привыкнуть после 8se нужно так как больше. А вообще успел взять по нормальной цене. Пользуюсь только второй день.Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, активировался, версия гонконг, поэтому региональных ограничений нет. Без впн к сервисам гугл не подключается при настройке, но это уже наши ограничения. Продавцу спасибо, доставил быстро. Успел приобрести по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
телефон для подростка, выбирал сам, очень долго подбирали, остановились на этой модели. Заказ шел 25 дней, все целое, упаковано было очень хорошо, все пришло в идеальном виде. По роботе посмотрим дальше, но ребёнок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Работает отлично. Качество супер. упаковано хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Сам телефон пока оправдывпет надежды,а вот доствка это да,несколько раз переносили,но вины продавца в этом нет.Включился телефон,как и у многих в последнее время,только после подключения блока питания,было только около 20% заряда.Предустановленного Макса,на своем экземпляре не нашёл,так что не пришлось его удалять,это кому интересно.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный аппарат. Шустрый. Доставка раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, стильный, удобный. Долго искал себе что-то подобное, и наконец нашел. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
был хорошо упакован, пришел в заявленный срок. Сам телефон отличный, очень шустрый. В первый же день пришло 2 крупных обновления системной оболочки и 1 обновление андроид
Достоинства:
Комментарий:
Редко пишу прям отзывы ) но это не телефон -а просто пушка ,бомба,петарда ) после 11 айфона -это мега агрегат !!!!! Фото четкие,работает шустро,садится медленно ! Мечта
Достоинства:
Комментарий:
Хороший продавец. Телефон реально новый и для рынка России. Пришел хорошо упакованный.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью поддерживаю положительные отзывы! Продавец надёжный, отправил на следующий день русскую версию 12/512. Доставка за 14 дней в ПВЗ. РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь почти месяц, довольна, есть всё что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности,телефон ростест,есим есть,продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл даже раньше, к доставки вопросов нет, всё чётко, просто я купил за 36 к, пока он был в пути цена упала до 32к, написал продавцу полный игнор, так что имейте ввиду, а тел так себе ожидал большего, процессор жалею что не взял на драконе элит 5 ,
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон. ЕСТЬ всё что надо. Камера огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Самый сбалансированный телефон 25 года. Батарея просто супер, давно такое хотел, забыл про зарядку каждый день. есим работает, запись звонков работает, больше добавить нечего, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм, телефон заточен под Россию, на следующий день обновился, телефон стоит своих денег, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, упаковка выше всех похвал, сам телефон может дать фору самсунгам и думаю даже айфону.