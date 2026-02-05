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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black

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Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme GT 7
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
48 430 руб.  74 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708405
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Realme GT 7
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Частота процессора, МГц
3400
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black

Смартфон Realme представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот смартфон впечатляет премиальными характеристиками и мощной функциональностью. Смартфон оснащен ярким и четким 6,78-дюймовым экраном с высоким разрешением 2780x1264 пикселей, что обеспечивает кристально чистое изображение и насыщенные цвета, идеальные для просмотра мультимедиа и игр. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.4, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Также присутствует поддержка NFC, упрощающая связь с различными устройствами и выполнение платежей. Realme гарантирует надежность этого смартфона, предлагая 12-месячную гарантию. Прочный корпус с классом защиты IP68/IP69 защищает устройство от проникновения пыли и воды, что делает его идеальным спутником в любых условиях. Смартфон оснащен емким аккумулятором на 7000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Таким образом, вы можете использовать устройство в течение всего дня активно. Realme также порадует любителей фотографии, предлагая три основные камеры для создания качественных снимков. Все ваши медиафайлы и приложения поместятся на устройстве без проблем, благодаря встроенной памяти объемом 512 Гб и оперативной памяти в 12 Гб, обеспечивающей быструю и плавную работу системы. Кроме того, смартфон поддерживает возможность одновременно использовать две SIM-карты, что особенно полезно для людей, которые хотят совмещать личную и рабочую мобильную связь. Смартфон весит всего 206 г, обеспечивая комфортное использование и эргономичный дизайн. В целом, это идеальное решение для пользователей, ищущих мощный и надежный девайс с отличной функциональностью.

Отзывы о товаре Смартфон Realme GT 7 12/512Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирал себе что-то хорошее и данный аппарат меня прям заинтриговал,взял,и очень сильно доволен,что у меня он,а не яблоко \"Не в упрёк\" Хороший проц набирающий 2.5 л в Антуту,хорошая камера,внешний вид просто шикарный,продавцу жму руку
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Иван К

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Работает вроде хорошо. Пришлось как и со всяким смартфоном посидеть день переносить со старого смартфона и настроить всё под себя. Важно то что временные счетчики MacroDroid отрабатывают корректно.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно. После 3 месяцев эксплуатации доволен. Обновы уже 3 прилетели. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, очень довольна. Лежит на руках хорошо. Упаковано отлично, всё работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. EAC версия, упаковано хорошо. Телефон включился только после того как поставил на зарядку, зря батарея была, видимо защита. Что-то среднее между камерафоном и игровым. Батарея хорошая, зарядка быстрая, ИИ функции классные. Но есть проблема с переводом на русский язык. Не Xiaomi конечно, но пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Жанна М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм. единственный минус, не весь телефон на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло раньше, всё целое, телефон класс-летает,хорошее фото, видео.Берите не пожалеете !
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений З

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон за свою цену. качественный, мощный, хороший экран, звук , камера. Для игроманов вообще идеальный, все летает.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает быстро рамок почти нет минус в том что его нужно настраивать что бы дольше держал заряд и он тяжёлый (но к этому привык за неделю)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Диана

Достоинства:


Комментарий:
Камера хорошая, чёткая. Стабильность тоже. Телефон зарядку держит долго. Мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё круто. Плюсы: связь, экран, плавность, автономность, камера основная и телескопическая, операционная система, виброотклик, звук. Минусы: нет беспроводной зарядки, ширик немного бесполезный.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер.. заказывал два.. получатели очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смарт, глаза не так устают от экрана как от того же самсунга, камера могла быть и получше, мне для фотографирования счетчика хватает
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать. Телефон не плохой, Но! камера если честно оказалась по качеству снимков хуже чем на Realme 6pro 2020года. Ещё всё снимки портит дорисовка ИИ. В режиме фото \"Высокое разрешение\" параметры хуже чем на старом 6про. Портретный режим мне понравился. В общем -1 балл за камеру и -1 балл за цену 43к с таможней. Адекватная цена телефона 30-35к с натяжкой. (моё мнение). В принципе телефон шустрый, обновился соазу и без проблем. И самый неприятный момент это покрытие задней части, оно скользкое, стандартный чехол из комплекта, также скользкий. Дополнительно заказывал под замшу, в руке лучше себя ведёт. дисплей и быстрая зарядка понравились. А вот стерео звук посредственный, сгодиться. Но похвастать перед друзьями классным звучание любимых треков не получиться, не вытягивает. Рекомендовать конечно могу, но с учётом этих нюансов, выбор за вами. А и самое главное нет рекламы.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший смартфон, имеет защиту ip69 , есим, встроенный ИИ (И В КАМЕРУ И В ГАЛЕРЕЮ) ПЕРЕВОДЧИК СЛОВЕСНЫЙ (ИИ) ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛ, ПОДЕРЖКА OTG, ИК пульт - пробовал на своём телеке всё отлично работает (хоть телек не известной марки), шустрый, GT-высокой производительности, камера- меня удовлетворяет полностью, сам экран - много задач можно решать, запись с экрана, переводчик с экрана, у меня он недели 2-3, ещё знакомлюсь с ним
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер,шустрый. Чуть привыкнуть после 8se нужно так как больше. А вообще успел взять по нормальной цене. Пользуюсь только второй день.Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Нияз В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, активировался, версия гонконг, поэтому региональных ограничений нет. Без впн к сервисам гугл не подключается при настройке, но это уже наши ограничения. Продавцу спасибо, доставил быстро. Успел приобрести по хорошей цене.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон для подростка, выбирал сам, очень долго подбирали, остановились на этой модели. Заказ шел 25 дней, все целое, упаковано было очень хорошо, все пришло в идеальном виде. По роботе посмотрим дальше, но ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Работает отлично. Качество супер. упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сам телефон пока оправдывпет надежды,а вот доствка это да,несколько раз переносили,но вины продавца в этом нет.Включился телефон,как и у многих в последнее время,только после подключения блока питания,было только около 20% заряда.Предустановленного Макса,на своем экземпляре не нашёл,так что не пришлось его удалять,это кому интересно.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат. Шустрый. Доставка раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Андрей Шитов

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, стильный, удобный. Долго искал себе что-то подобное, и наконец нашел. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Арина С.

Достоинства:


Комментарий:
был хорошо упакован, пришел в заявленный срок. Сам телефон отличный, очень шустрый. В первый же день пришло 2 крупных обновления системной оболочки и 1 обновление андроид
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Редко пишу прям отзывы ) но это не телефон -а просто пушка ,бомба,петарда ) после 11 айфона -это мега агрегат !!!!! Фото четкие,работает шустро,садится медленно ! Мечта
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший продавец. Телефон реально новый и для рынка России. Пришел хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью поддерживаю положительные отзывы! Продавец надёжный, отправил на следующий день русскую версию 12/512. Доставка за 14 дней в ПВЗ. РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь почти месяц, довольна, есть всё что нужно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности,телефон ростест,есим есть,продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Савелий Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл даже раньше, к доставки вопросов нет, всё чётко, просто я купил за 36 к, пока он был в пути цена упала до 32к, написал продавцу полный игнор, так что имейте ввиду, а тел так себе ожидал большего, процессор жалею что не взял на драконе элит 5 ,
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон. ЕСТЬ всё что надо. Камера огонь.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Самый сбалансированный телефон 25 года. Батарея просто супер, давно такое хотел, забыл про зарядку каждый день. есим работает, запись звонков работает, больше добавить нечего, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, телефон заточен под Россию, на следующий день обновился, телефон стоит своих денег, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, упаковка выше всех похвал, сам телефон может дать фору самсунгам и думаю даже айфону.



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Realme GT 7
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 9400e
Частота процессора, МГц
3400
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Этот смартфон впечатляет премиальными характеристиками и мощной функциональностью. Смартфон оснащен ярким и четким 6,78-дюймовым экраном с высоким разрешением 2780x1264 пикселей, что обеспечивает кристально чистое изображение и насыщенные цвета, идеальные для просмотра мультимедиа и игр. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживает современный стандарт Bluetooth 5.4, что гарантирует быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. Также присутствует поддержка NFC, упрощающая связь с различными устройствами и выполнение платежей. Realme гарантирует надежность этого смартфона, предлагая 12-месячную гарантию. Прочный корпус с классом защиты IP68/IP69 защищает устройство от проникновения пыли и воды, что делает его идеальным спутником в любых условиях. Смартфон оснащен емким аккумулятором на 7000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Таким образом, вы можете использовать устройство в течение всего дня активно. Realme также порадует любителей фотографии, предлагая три основные камеры для создания качественных снимков. Все ваши медиафайлы и приложения поместятся на устройстве без проблем, благодаря встроенной памяти объемом 512 Гб и оперативной памяти в 12 Гб, обеспечивающей быструю и плавную работу системы. Кроме того, смартфон поддерживает возможность одновременно использовать две SIM-карты, что особенно полезно для людей, которые хотят совмещать личную и рабочую мобильную связь. Смартфон весит всего 206 г, обеспечивая комфортное использование и эргономичный дизайн. В целом, это идеальное решение для пользователей, ищущих мощный и надежный девайс с отличной функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирал себе что-то хорошее и данный аппарат меня прям заинтриговал,взял,и очень сильно доволен,что у меня он,а не яблоко \"Не в упрёк\" Хороший проц набирающий 2.5 л в Антуту,хорошая камера,внешний вид просто шикарный,продавцу жму руку
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Иван К

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя. Работает вроде хорошо. Пришлось как и со всяким смартфоном посидеть день переносить со старого смартфона и настроить всё под себя. Важно то что временные счетчики MacroDroid отрабатывают корректно.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно. После 3 месяцев эксплуатации доволен. Обновы уже 3 прилетели. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марат С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок, очень довольна. Лежит на руках хорошо. Упаковано отлично, всё работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. EAC версия, упаковано хорошо. Телефон включился только после того как поставил на зарядку, зря батарея была, видимо защита. Что-то среднее между камерафоном и игровым. Батарея хорошая, зарядка быстрая, ИИ функции классные. Но есть проблема с переводом на русский язык. Не Xiaomi конечно, но пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Жанна М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм. единственный минус, не весь телефон на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло раньше, всё целое, телефон класс-летает,хорошее фото, видео.Берите не пожалеете !
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений З

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон за свою цену. качественный, мощный, хороший экран, звук , камера. Для игроманов вообще идеальный, все летает.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает быстро рамок почти нет минус в том что его нужно настраивать что бы дольше держал заряд и он тяжёлый (но к этому привык за неделю)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Диана

Достоинства:


Комментарий:
Камера хорошая, чёткая. Стабильность тоже. Телефон зарядку держит долго. Мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё круто. Плюсы: связь, экран, плавность, автономность, камера основная и телескопическая, операционная система, виброотклик, звук. Минусы: нет беспроводной зарядки, ширик немного бесполезный.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер.. заказывал два.. получатели очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смарт, глаза не так устают от экрана как от того же самсунга, камера могла быть и получше, мне для фотографирования счетчика хватает
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать. Телефон не плохой, Но! камера если честно оказалась по качеству снимков хуже чем на Realme 6pro 2020года. Ещё всё снимки портит дорисовка ИИ. В режиме фото \"Высокое разрешение\" параметры хуже чем на старом 6про. Портретный режим мне понравился. В общем -1 балл за камеру и -1 балл за цену 43к с таможней. Адекватная цена телефона 30-35к с натяжкой. (моё мнение). В принципе телефон шустрый, обновился соазу и без проблем. И самый неприятный момент это покрытие задней части, оно скользкое, стандартный чехол из комплекта, также скользкий. Дополнительно заказывал под замшу, в руке лучше себя ведёт. дисплей и быстрая зарядка понравились. А вот стерео звук посредственный, сгодиться. Но похвастать перед друзьями классным звучание любимых треков не получиться, не вытягивает. Рекомендовать конечно могу, но с учётом этих нюансов, выбор за вами. А и самое главное нет рекламы.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший смартфон, имеет защиту ip69 , есим, встроенный ИИ (И В КАМЕРУ И В ГАЛЕРЕЮ) ПЕРЕВОДЧИК СЛОВЕСНЫЙ (ИИ) ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛ, ПОДЕРЖКА OTG, ИК пульт - пробовал на своём телеке всё отлично работает (хоть телек не известной марки), шустрый, GT-высокой производительности, камера- меня удовлетворяет полностью, сам экран - много задач можно решать, запись с экрана, переводчик с экрана, у меня он недели 2-3, ещё знакомлюсь с ним
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер,шустрый. Чуть привыкнуть после 8se нужно так как больше. А вообще успел взять по нормальной цене. Пользуюсь только второй день.Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Нияз В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, активировался, версия гонконг, поэтому региональных ограничений нет. Без впн к сервисам гугл не подключается при настройке, но это уже наши ограничения. Продавцу спасибо, доставил быстро. Успел приобрести по хорошей цене.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон для подростка, выбирал сам, очень долго подбирали, остановились на этой модели. Заказ шел 25 дней, все целое, упаковано было очень хорошо, все пришло в идеальном виде. По роботе посмотрим дальше, но ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Работает отлично. Качество супер. упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сам телефон пока оправдывпет надежды,а вот доствка это да,несколько раз переносили,но вины продавца в этом нет.Включился телефон,как и у многих в последнее время,только после подключения блока питания,было только около 20% заряда.Предустановленного Макса,на своем экземпляре не нашёл,так что не пришлось его удалять,это кому интересно.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный аппарат. Шустрый. Доставка раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Андрей Шитов

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, стильный, удобный. Долго искал себе что-то подобное, и наконец нашел. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Арина С.

Достоинства:


Комментарий:
был хорошо упакован, пришел в заявленный срок. Сам телефон отличный, очень шустрый. В первый же день пришло 2 крупных обновления системной оболочки и 1 обновление андроид
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Редко пишу прям отзывы ) но это не телефон -а просто пушка ,бомба,петарда ) после 11 айфона -это мега агрегат !!!!! Фото четкие,работает шустро,садится медленно ! Мечта
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший продавец. Телефон реально новый и для рынка России. Пришел хорошо упакованный.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью поддерживаю положительные отзывы! Продавец надёжный, отправил на следующий день русскую версию 12/512. Доставка за 14 дней в ПВЗ. РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь почти месяц, довольна, есть всё что нужно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности,телефон ростест,есим есть,продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Савелий Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл даже раньше, к доставки вопросов нет, всё чётко, просто я купил за 36 к, пока он был в пути цена упала до 32к, написал продавцу полный игнор, так что имейте ввиду, а тел так себе ожидал большего, процессор жалею что не взял на драконе элит 5 ,
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон. ЕСТЬ всё что надо. Камера огонь.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Самый сбалансированный телефон 25 года. Батарея просто супер, давно такое хотел, забыл про зарядку каждый день. есим работает, запись звонков работает, больше добавить нечего, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, телефон заточен под Россию, на следующий день обновился, телефон стоит своих денег, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, упаковка выше всех похвал, сам телефон может дать фору самсунгам и думаю даже айфону.


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