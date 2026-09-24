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Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography
Жанр
Synth-pop
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732580238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
A1. West End Girls A2. Love Comes Quickly A3. Opportunities (Lets Make Lots Of Money) A4. Suburbia B1. Its A Sin B2. What Have I Done To Deserve This? B3. Rent B4. Always On My Mind B5. Heart C1. Domino Dancing C2. Left To My Own Devices C3. Its Alright C4. So Hard D1. Being Boring D2. Where The Streets Have No Name (I Cant Take My Eyes Off You) D3. Jealousy D4. DJ Culture D5. Was It Worth It?
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка

Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732580238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
A1. West End Girls A2. Love Comes Quickly A3. Opportunities (Lets Make Lots Of Money) A4. Suburbia B1. Its A Sin B2. What Have I Done To Deserve This? B3. Rent B4. Always On My Mind B5. Heart C1. Domino Dancing C2. Left To My Own Devices C3. Its Alright C4. So Hard D1. Being Boring D2. Where The Streets Have No Name (I Cant Take My Eyes Off You) D3. Jealousy D4. DJ Culture D5. Was It Worth It?
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Discography (Blue) (5021732580238) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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