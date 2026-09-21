Kendrick Lamar - GNX (Blue) (0602475687603) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
GNX
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708198
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475687603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
GNX
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1. Wacced Out Murals 2. Squabble Up 3. Luther 4. Man at the Garden 5. Hey Now 6. Reincarnated 7. Tv Off 8. Dodger Blue 9. Peekaboo 10. Heart Pt. 6 11. Gnx 12. Gloria
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kendrick Lamar - GNX (Blue) (0602475687603) виниловая пластинка
Kendrick Lamar - GNX (Blue) (0602475687603) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475687603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
GNX
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1. Wacced Out Murals 2. Squabble Up 3. Luther 4. Man at the Garden 5. Hey Now 6. Reincarnated 7. Tv Off 8. Dodger Blue 9. Peekaboo 10. Heart Pt. 6 11. Gnx 12. Gloria
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Kendrick Lamar - GNX (Blue) (0602475687603) виниловая пластинка
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Kendrick Lamar - GNX (Blue) (0602475687603) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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