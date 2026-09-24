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OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка

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OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Two Towers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719409
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Two Towers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Foundations Of Stone, The Taming Of Sm?agol, The Riders Of Rohan, The Passage Of The Marshes, The Uruk-Hai, The King Of The Golden Hall, The Black Gate Is Closed, Evenstar (Featuring Isabel Bayrakdarian), The White Rider, Treebeard, The Leave Taking, Helm’s Deep, The Forbidden Pool, Breath Of Life (Featuring Sheila Chandra), The Hornburg, Forth Eorlingas (Featuring Ben Del Maestro), Isengard Unleashed (Featuring Elizabeth Fraser & Ben Del Maestro), Samwise The Brave, Gollum’s Song (Performed By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка

Саундтрек Говарда Шора для «Властелин колец: Две крепости» получил золотой статус в США, Великобритании и Канаде и стал лауреатом премий «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек». Лимитированное издание на прозрачном виниле. Музыку исполняет Лондонский филармонический оркестр, при поддержке хоров The London Voices и The London Oratory School Schola, а также несколькими вокалистами и инструменталистами, включая сопрано Изабель Байракдарян и ирландского скрипача Дермота Крехана, который также играл на хардангер-скрипке. Саундтрек был записан в студии Abbey Road.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Two Towers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Foundations Of Stone, The Taming Of Sm?agol, The Riders Of Rohan, The Passage Of The Marshes, The Uruk-Hai, The King Of The Golden Hall, The Black Gate Is Closed, Evenstar (Featuring Isabel Bayrakdarian), The White Rider, Treebeard, The Leave Taking, Helm’s Deep, The Forbidden Pool, Breath Of Life (Featuring Sheila Chandra), The Hornburg, Forth Eorlingas (Featuring Ben Del Maestro), Isengard Unleashed (Featuring Elizabeth Fraser & Ben Del Maestro), Samwise The Brave, Gollum’s Song (Performed By
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Говарда Шора для «Властелин колец: Две крепости» получил золотой статус в США, Великобритании и Канаде и стал лауреатом премий «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек». Лимитированное издание на прозрачном виниле. Музыку исполняет Лондонский филармонический оркестр, при поддержке хоров The London Voices и The London Oratory School Schola, а также несколькими вокалистами и инструменталистами, включая сопрано Изабель Байракдарян и ирландского скрипача Дермота Крехана, который также играл на хардангер-скрипке. Саундтрек был записан в студии Abbey Road.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Lord Of The Rings: The Two Towers (Howard Shore) (0081227933272) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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