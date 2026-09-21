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Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Ahead
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708164
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Ahead
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Springsville, A2 The Maids Of Cadiz, A3 The Duke, A4 My Ship, A5 Miles Ahead, B1 Blues For Pablo, B2 New Rumba, B3 The Meaning Of The Blues, B4 Lament, B5 I Don't Wanna Be Kissed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка

Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Ahead
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Springsville, A2 The Maids Of Cadiz, A3 The Duke, A4 My Ship, A5 Miles Ahead, B1 Blues For Pablo, B2 New Rumba, B3 The Meaning Of The Blues, B4 Lament, B5 I Don't Wanna Be Kissed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles Ahead (9003829977998) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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