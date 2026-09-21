Shinichi Atobe - Butterfly Effect (Clear) (9700000207942) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shinichi Atobe
Альбом (сингл)
Butterfly Effect
Жанр
Инструментальная музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708097
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Характеристики
Бренд
DDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DDS
Barcode
[9700000207942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shinichi Atobe
Альбом (сингл)
Butterfly Effect
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Free Access Zone 1, Free Access Zone 2, Free Access Zone 4, Free Access Zone 5, Free Access Zone 7, Waste Land 1, Waste Land 2, Butterfly Effect
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shinichi Atobe - Butterfly Effect (Clear) (9700000207942) виниловая пластинка
Альбом японского музыканта и продюсера Shinichi Atobe, который был выпущен в формате двойного винила (2 LP). Shinichi Atobe известен своей уникальной эстетикой, сочетающей элементы техно, минимализма и эмбиента. Его музыка часто характеризуется атмосферными звуковыми текстурами и глубокими басами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
DDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DDS
Barcode
[9700000207942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shinichi Atobe
Альбом (сингл)
Butterfly Effect
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Free Access Zone 1, Free Access Zone 2, Free Access Zone 4, Free Access Zone 5, Free Access Zone 7, Waste Land 1, Waste Land 2, Butterfly Effect
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Альбом японского музыканта и продюсера Shinichi Atobe, который был выпущен в формате двойного винила (2 LP). Shinichi Atobe известен своей уникальной эстетикой, сочетающей элементы техно, минимализма и эмбиента. Его музыка часто характеризуется атмосферными звуковыми текстурами и глубокими басами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Shinichi Atobe - Butterfly Effect (Clear) (9700000207942) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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