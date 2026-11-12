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Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка

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Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 3
Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
In The Mood
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 3
  • Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
In The Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Dont Sit Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happend In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка

Один из самых известных альбомов Гленна Миллера, выпущенный на виниле. Гленн Миллер был выдающимся американским тромбонистом и дирижером, который стал известен в 1930-х и 1940-х годах благодаря своему уникальному стилю свинга.

Отзывы о товаре Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
In The Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Dont Sit Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happend In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Один из самых известных альбомов Гленна Миллера, выпущенный на виниле. Гленн Миллер был выдающимся американским тромбонистом и дирижером, который стал известен в 1930-х и 1940-х годах благодаря своему уникальному стилю свинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Miller - In The Mood (5711053021700) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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