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Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка

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Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 1
Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 2
Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Шансон
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 1
  • Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 2
  • Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708059
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Шансон
Трек-лист
Печальный Парень, Алёшка, Бродяга, Конопля, Скорый Поезд, Дочь Прокурора, Как Служил Солдат, Стена, Люди Помогите, Не Хотел Умирать, Темная Вода, Люблю Тебя
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка

Лучшие песни певца Петлюры на виниловой пластинке. Петлюра – Юрий Владиславович Барабаш, российский певец, автор-исполнитель русского шансона и блатной песни. Родился 14 апреля 1974 года в Петропавловске-Камчатском. Не имел специального музыкального образования и играть на гитаре учился самостоятельно. В 1992 году несколько месяцев был солистом группы «Ласковый май» под псевдонимом Юра Орлов, но вскоре отказался от дальнейшей работы с продюсером.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Шансон
Трек-лист
Печальный Парень, Алёшка, Бродяга, Конопля, Скорый Поезд, Дочь Прокурора, Как Служил Солдат, Стена, Люди Помогите, Не Хотел Умирать, Темная Вода, Люблю Тебя
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лучшие песни певца Петлюры на виниловой пластинке. Петлюра – Юрий Владиславович Барабаш, российский певец, автор-исполнитель русского шансона и блатной песни. Родился 14 апреля 1974 года в Петропавловске-Камчатском. Не имел специального музыкального образования и играть на гитаре учился самостоятельно. В 1992 году несколько месяцев был солистом группы «Ласковый май» под псевдонимом Юра Орлов, но вскоре отказался от дальнейшей работы с продюсером.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Петлюра - The Best (4680068805951) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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