Top.Mail.Ru
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 7
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Diamonds And Pearls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497829286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Diamonds And Pearls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds and Pearls, Cream, Strollin, Willing and Able, Gett Off, Walk Don t Walk, Jughead, Money Don t Matter 2 Night, Push, Insatiable, Live 4 Love
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание Diamonds And Pearls — тринадцатого студийного альбома Принса (первого с его новой группой The Power Generation), вышедшего в 1991 году. Лимитированное издание на двойном цветном виниле.. Альбом, включающий шесть популярных международных синглов, в том числе хиты «Gett Off», «Cream» и культовый заглавный трек, имел всемирный успех и достиг мультиплатинового статуса в США и Великобритании, где он остается его самым продаваемым альбомом.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497829286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Diamonds And Pearls
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds and Pearls, Cream, Strollin, Willing and Able, Gett Off, Walk Don t Walk, Jughead, Money Don t Matter 2 Night, Push, Insatiable, Live 4 Love
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание Diamonds And Pearls — тринадцатого студийного альбома Принса (первого с его новой группой The Power Generation), вышедшего в 1991 году. Лимитированное издание на двойном цветном виниле.. Альбом, включающий шесть популярных международных синглов, в том числе хиты «Gett Off», «Cream» и культовый заглавный трек, имел всемирный успех и достиг мультиплатинового статуса в США и Великобритании, где он остается его самым продаваемым альбомом.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - Diamonds And Pearls (coloured) (0603497829286) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...