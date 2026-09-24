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Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка

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Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Macadelic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum Records
Barcode
[0196922265051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Macadelic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Love Me As I Have Loved You, Desperado, Loud, Thoughts From A Balcony, Aliens Fighting Robots, Vitamins, Fight The Feeling, Lucky Ass Bitch, The Mourning After, 1 Threw 8, Ignorant, The Question, Angels (When She Shuts Her Eyes), Sunlight, Clarity, America, Fuck Em All
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка

Микстейп американского рэпера Mac Miller, выпущенный в 2012 году. Он стал знаковым проектом в карьере артиста, демонстрируя его уникальный стиль и творческий подход. Микстейп включает в себя элементы хип-хопа, психоделической музыки и RB.

Отзывы о товаре Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rostrum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rostrum Records
Barcode
[0196922265051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mac Miller
Альбом (сингл)
Macadelic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Love Me As I Have Loved You, Desperado, Loud, Thoughts From A Balcony, Aliens Fighting Robots, Vitamins, Fight The Feeling, Lucky Ass Bitch, The Mourning After, 1 Threw 8, Ignorant, The Question, Angels (When She Shuts Her Eyes), Sunlight, Clarity, America, Fuck Em All
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Микстейп американского рэпера Mac Miller, выпущенный в 2012 году. Он стал знаковым проектом в карьере артиста, демонстрируя его уникальный стиль и творческий подход. Микстейп включает в себя элементы хип-хопа, психоделической музыки и RB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mac Miller - Macadelic (coloured) (0196922265051) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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