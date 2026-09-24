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Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка

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Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Charles
Альбом (сингл)
Bearsville Studio Sessions
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707929
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497820375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Charles
Альбом (сингл)
Bearsville Studio Sessions
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mexico (Demo), Homemade Songs, Rosie, Dont Be Surprised, You Came Along, What Are We Doingx, Please Please, Keep Cookin Mama, Cowboys And Indians, Nickles Dimes Dollars, Better Days, Jealous Kind
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка

Коллекция редких записей и неизданных треков американского певца и композитора Бобби Чарльза. Бобби Чарльз известен своим уникальным стилем, который сочетает элементы рок-н-ролла, блюза и фолка. Он также стал известен благодаря своим коллаборациям с другими музыкантами, включая The Band и Грейтфул Дед.

Отзывы о товаре Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497820375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Charles
Альбом (сингл)
Bearsville Studio Sessions
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mexico (Demo), Homemade Songs, Rosie, Dont Be Surprised, You Came Along, What Are We Doingx, Please Please, Keep Cookin Mama, Cowboys And Indians, Nickles Dimes Dollars, Better Days, Jealous Kind
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция редких записей и неизданных треков американского певца и композитора Бобби Чарльза. Бобби Чарльз известен своим уникальным стилем, который сочетает элементы рок-н-ролла, блюза и фолка. Он также стал известен благодаря своим коллаборациям с другими музыкантами, включая The Band и Грейтфул Дед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Charles - Bearsville Studio Sessions (0603497820375) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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