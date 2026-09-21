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Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 9
Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 9
  • Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707922
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497826100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Jazz
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings The Blues, A Strange Boy, Hejira, Song For Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge Of The Roads
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка

Альбом канадской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный в 1976 году. Это один из самых известных и высоко оцененных ее альбомов, который сочетает в себе элементы фолка, джаза и рок-музыки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Hejira (coloured) (0603497826100) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497826100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
HEJIRA
Жанр
Jazz
Трек-лист
Coyote, Amelia, Furry Sings The Blues, A Strange Boy, Hejira, Song For Sharon, Black Crow, Blue Motel Room, Refuge Of The Roads
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом канадской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный в 1976 году. Это один из самых известных и высоко оцененных ее альбомов, который сочетает в себе элементы фолка, джаза и рок-музыки.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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