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HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка

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HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 1
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 2
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 3
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 4
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 5
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 6
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 7
HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Threshold
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 1
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 2
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 3
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 4
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 5
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 6
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 7
  • HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707161
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361175245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Threshold
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Threshold, The Fire Burns Forever, Rebel Inside, Natural High, Dark Winds, Dark Words Howlin With The Pac, Shadow Empire, Carved In Stone, Reign Of The Hammer, Genocide, Titan
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка

Threshold — шестой студийный альбом шведской пауэр-метал-группы HammerFall выпущенный 18 октября 2006 года. Издание на прозрачном синем виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом Glory to the Brave в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как Legacy of Kings (1998) и Renegade (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.

Отзывы о товаре HammerFall - Threshold (coloured) (0727361175245) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361175245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Threshold
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Threshold, The Fire Burns Forever, Rebel Inside, Natural High, Dark Winds, Dark Words Howlin With The Pac, Shadow Empire, Carved In Stone, Reign Of The Hammer, Genocide, Titan
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Threshold — шестой студийный альбом шведской пауэр-метал-группы HammerFall выпущенный 18 октября 2006 года. Издание на прозрачном синем виниле. HammerFall — шведская пауэр-метал группа, основанная в 1993 году в городе Гетеборг. Группу основал гитарист Оскар Дроньяк, а вскоре к ней присоединился певец Йоаким Канс. Группа прославилась своим энергичным и мелодичным стилем, сочетающим в себе быстрые риффы, мощный вокал и эпические тексты. HammerFall выпустили свой дебютный альбом Glory to the Brave в 1997 году, который получил положительные отзывы и помог группе завоевать известность в метал-сообществе. Последующие альбомы, такие как Legacy of Kings (1998) и Renegade (2000), укрепили их позиции на металлической сцене и принесли им множество поклонников по всему миру. Группа известна своей тематической направленностью на рыцарство, сражения и мифологию, что проявляется как в их текстах, так и в визуальном стиле. Эта тема является частью их идентичности и помогает создать неповторимый образ HammerFall. HammerFall также выделяются своими живыми выступлениями, полными энергии и эпической атмосферы.
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