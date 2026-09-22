Coroner - Dissonance Theory (0198029445114) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Dissonance Theory
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717959
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029445114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Dissonance Theory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Oxymoron, Consequence, Sacrificial lamb, Crisium bound, Symmetry, The law, Transparent eye, Trinity, Renewal, Prolonging
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coroner - Dissonance Theory (0198029445114) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oxymoron, Consequence, Sacrificial lamb, Crisium bound, Symmetry, The law, Transparent eye, Trinity, Renewal, Prolonging
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029445114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Dissonance Theory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Oxymoron, Consequence, Sacrificial lamb, Crisium bound, Symmetry, The law, Transparent eye, Trinity, Renewal, Prolonging
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oxymoron, Consequence, Sacrificial lamb, Crisium bound, Symmetry, The law, Transparent eye, Trinity, Renewal, Prolonging
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Coroner - Dissonance Theory (0198029445114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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