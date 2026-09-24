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Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка

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Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 1
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 2
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 3
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 4
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 5
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 6
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 7
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 8
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 9
Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 1
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 2
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 3
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 4
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 5
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 6
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 7
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 8
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 9
  • Exploited - Fuck The System (Clear Red &amp; Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Трек-лист
Fuck The System, Fucking Liar, Holiday In The Sun, You're A Fucking Bastard, Lie To Me, There Is No Point, Never Sell Out, Noize Annoys, I Never Changed, Why Are You Doing This To Me, Chaos Is My Life, Violent Society, Was It Me, Adding To Their Fears (Live In St. Petersburg 2006), Death Before Dishonour (Live In St. Petersburg 2006), Drive Me Insane (Live In St. Petersburg 2006), Pulling Us Down (Live In St. Petersburg 2006)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка

«Fuck the System» — восьмой альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361327170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exploited
Альбом (сингл)
Fuck The System
Жанр
панк
Трек-лист
Fuck The System, Fucking Liar, Holiday In The Sun, You're A Fucking Bastard, Lie To Me, There Is No Point, Never Sell Out, Noize Annoys, I Never Changed, Why Are You Doing This To Me, Chaos Is My Life, Violent Society, Was It Me, Adding To Their Fears (Live In St. Petersburg 2006), Death Before Dishonour (Live In St. Petersburg 2006), Drive Me Insane (Live In St. Petersburg 2006), Pulling Us Down (Live In St. Petersburg 2006)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Fuck the System» — восьмой альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, выпущенный в 2002 году Лимитированное переиздание хардкорной классики на цветном виниле


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Exploited - Fuck The System (Clear Red & Black Splatter) (0727361327170) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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