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Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка

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Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка - фото 1
Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Back And Fourth
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка - фото 1
  • Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428089914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Back And Fourth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lindisfarne - Juke Box Gypsy, Lindisfarne - Warm Feeling, Lindisfarne - Woman, Lindisfarne - Only Alone, Lindisfarne - Run for Home, Lindisfarne - Kings Cross Blues, Lindisfarne - Get Wise, Lindisfarne - You and Me, Lindisfarne - Marshall Rileys Army, Lindisfarne - Angels at Eleven, Lindisfarne - Make Me Want to Stay, Lindisfarne - Stick Together, Lindisfarne - When It Gets the Hardest
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка

Альбом британской группы Lindisfarne, выпущенный в 1978 году. Это пятый студийный альбом группы, и он продолжает их традиционный стиль, который сочетает элементы фолк-рока и поп-музыки.

Отзывы о товаре Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428089914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Back And Fourth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lindisfarne - Juke Box Gypsy, Lindisfarne - Warm Feeling, Lindisfarne - Woman, Lindisfarne - Only Alone, Lindisfarne - Run for Home, Lindisfarne - Kings Cross Blues, Lindisfarne - Get Wise, Lindisfarne - You and Me, Lindisfarne - Marshall Rileys Army, Lindisfarne - Angels at Eleven, Lindisfarne - Make Me Want to Stay, Lindisfarne - Stick Together, Lindisfarne - When It Gets the Hardest
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом британской группы Lindisfarne, выпущенный в 1978 году. Это пятый студийный альбом группы, и он продолжает их традиционный стиль, который сочетает элементы фолк-рока и поп-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lindisfarne - Back And Fourth (0630428089914) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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