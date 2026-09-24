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Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка

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Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка - фото 1
Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
The s
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка - фото 1
  • Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428090019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
The s
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Call Of The Wild, People Say, 1983, Log On Your Fire, Evening, Easy And Free, Miracles, When Friday Comes Along, Dedicated Hound, This Has Got To End, Good To Be Herex
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка

Альбом британской рок-группы Lindisfarne, выпущенный в 1971 году. Группа известна своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также яркими мелодиями и текстами песен, которые часто затрагивают темы повседневной жизни и человеческих отношений.

Отзывы о товаре Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428090019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
The s
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Call Of The Wild, People Say, 1983, Log On Your Fire, Evening, Easy And Free, Miracles, When Friday Comes Along, Dedicated Hound, This Has Got To End, Good To Be Herex
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом британской рок-группы Lindisfarne, выпущенный в 1971 году. Группа известна своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также яркими мелодиями и текстами песен, которые часто затрагивают темы повседневной жизни и человеческих отношений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lindisfarne - The News (0630428090019) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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