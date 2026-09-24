Top.Mail.Ru
Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка - фото 1
Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Rise To Dominate
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка - фото 1
  • Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707900
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Rise To Dominate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Helel Ben-Shachar, A Spreading Their Disease, A Living Sin, A Hate Them, A You Pray To Nothing, The Holy Man, B House Of Greed, B Godless, B When The War Comes, No Heaven For Me, B Luke7, B No One Escapes Us
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка

Второй студийный альбом шведской дэт-метал группы Aeon, выпущенный в 2007 году. Альбом продолжает традиции группы, сочетая тяжелые рифы, агрессивный вокал и элементы технического дэт-метала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aeon
Альбом (сингл)
Rise To Dominate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Helel Ben-Shachar, A Spreading Their Disease, A Living Sin, A Hate Them, A You Pray To Nothing, The Holy Man, B House Of Greed, B Godless, B When The War Comes, No Heaven For Me, B Luke7, B No One Escapes Us
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Второй студийный альбом шведской дэт-метал группы Aeon, выпущенный в 2007 году. Альбом продолжает традиции группы, сочетая тяжелые рифы, агрессивный вокал и элементы технического дэт-метала.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aeon - Rise To Dominate (coloured) (9010974000075) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...