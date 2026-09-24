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Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка

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Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка - фото 1
Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка - фото 1
  • Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
My Heart Is Empty, Procession, All Tomorrows Parties, Valley Of The Kings, The Sphinx, Weve Got The Gold, M?tterlein, Afraid, Innocent And Vain, Frozen Warnings, Fearfully In Danger, Tananore, Femme Fatale
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reissued Sounds
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка

Работа Ники (Nico), выпущенная в 1970 году. Он считается одним из самых экспериментальных и атмосферных альбомов в её дискографии. Записанный с участием таких музыкантов, как Джон Кейл и другие участники Velvet Underground, Heroine сочетает в себе элементы арт-рока и психоделической музыки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
My Heart Is Empty, Procession, All Tomorrows Parties, Valley Of The Kings, The Sphinx, Weve Got The Gold, M?tterlein, Afraid, Innocent And Vain, Frozen Warnings, Fearfully In Danger, Tananore, Femme Fatale
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reissued Sounds
Страна производитель
Россия
Описание
Работа Ники (Nico), выпущенная в 1970 году. Он считается одним из самых экспериментальных и атмосферных альбомов в её дискографии. Записанный с участием таких музыкантов, как Джон Кейл и другие участники Velvet Underground, Heroine сочетает в себе элементы арт-рока и психоделической музыки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nico - Heroine (coloured) (9010974000914) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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