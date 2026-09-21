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Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка

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Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка - фото 1
Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yazz Ahmed
Альбом (сингл)
Polyhymnia
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка - фото 1
  • Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707848
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Характеристики

Бренд
Night Time Stories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Night Time Stories
Barcode
[5060391095110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yazz Ahmed
Альбом (сингл)
Polyhymnia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lahan Al-mansour, Ruby Bridges, One Girl Among Many, 2857, Deeds Not Words, Barbara
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка

Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Night Time Stories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Night Time Stories
Barcode
[5060391095110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yazz Ahmed
Альбом (сингл)
Polyhymnia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lahan Al-mansour, Ruby Bridges, One Girl Among Many, 2857, Deeds Not Words, Barbara
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка
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Отзывы


Yazz Ahmed - Polyhymnia (5060391095110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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