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Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка

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Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 1
Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 2
Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
The Human Equation
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
The Human Equation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Day One: Vigil, Day Two: Isolation, Day Three: Pain, Day Four: Mystery, Day Five: Voices, Day Six: Childhood, Day Seven: Hope, Day Eight: School, Day Nine: Playground, Day Ten: Memories, Day Eleven: Love, Day Twelve: Trauma, Day Thirteen: Sign, Day Fourteen: Pride, Day Fifteen: Betrayal, Day Sixteen: Loser, Day Seventeen: Accident?, Day Eighteen: Realization, Day Nineteen: Disclosure, Day Twenty: Confrontation, August Fire, No Quarter, Space Oddity, Day Six - Childhood (Acoustic Version), How Yo
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Day One: Vigil, Day Two: Isolation, Day Three: Pain, Day Four: Mystery, Day Five: Voices, Day Six: Childhood, Day Seven: Hope, Day Eight: School, Day Nine: Playground, Day Ten: Memories, Day Eleven: Love, Day Twelve: Trauma, Day Thirteen: Sign, Day Fourteen: Pride, Day Fifteen: Betrayal, Day Sixteen: Loser, Day Seventeen: Accident?, Day Eighteen: Realization, Day Nineteen: Disclosure, Day Twenty: Confrontation, August Fire, No Quarter, Space Oddity, Day Six - Childhood (Acoustic Version), How You Gonna See Me Now, Bloopers



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725749066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
The Human Equation
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Day One: Vigil, Day Two: Isolation, Day Three: Pain, Day Four: Mystery, Day Five: Voices, Day Six: Childhood, Day Seven: Hope, Day Eight: School, Day Nine: Playground, Day Ten: Memories, Day Eleven: Love, Day Twelve: Trauma, Day Thirteen: Sign, Day Fourteen: Pride, Day Fifteen: Betrayal, Day Sixteen: Loser, Day Seventeen: Accident?, Day Eighteen: Realization, Day Nineteen: Disclosure, Day Twenty: Confrontation, August Fire, No Quarter, Space Oddity, Day Six - Childhood (Acoustic Version), How Yo
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Day One: Vigil, Day Two: Isolation, Day Three: Pain, Day Four: Mystery, Day Five: Voices, Day Six: Childhood, Day Seven: Hope, Day Eight: School, Day Nine: Playground, Day Ten: Memories, Day Eleven: Love, Day Twelve: Trauma, Day Thirteen: Sign, Day Fourteen: Pride, Day Fifteen: Betrayal, Day Sixteen: Loser, Day Seventeen: Accident?, Day Eighteen: Realization, Day Nineteen: Disclosure, Day Twenty: Confrontation, August Fire, No Quarter, Space Oddity, Day Six - Childhood (Acoustic Version), How You Gonna See Me Now, Bloopers


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


Ayreon - The Human Equation (coloured) (8712725749066) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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